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  4. Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 мая 2024, 09:56 |
223
0

Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Страсбурге

21 мая 2024, 09:56 |
223
0
Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче второго раунда украинка сразится с француженкой Кларой Бюрель (№43 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Самсонова – Фернандес. Ориентировочное время возобновления встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это 3-я встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№12 WTA) или Катериной Синяковой (№34 WTA).

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Элина Свитолина WTA Страсбург смотреть онлайн Клара Бюрель
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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