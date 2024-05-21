Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Страсбурге
21 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче второго раунда украинка сразится с француженкой Кларой Бюрель (№43 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Самсонова – Фернандес. Ориентировочное время возобновления встречи – 13:30 по Киеву.
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Это 3-я встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№12 WTA) или Катериной Синяковой (№34 WTA).
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