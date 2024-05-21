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Чемпионат Европы
21 мая 2024, 16:02 | Обновлено 21 мая 2024, 16:07
1631
0

Смелое решение Саутгейта. Ряд звезд не попадут в заявку Англии на Евро-2024

Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг не выступят на чемпионате Европы

21 мая 2024, 16:02 | Обновлено 21 мая 2024, 16:07
1631
0
Смелое решение Саутгейта. Ряд звезд не попадут в заявку Англии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Сборная Англии пока что не опубликовала свою заявку на Евро-2024. Однако уже сейчас в британских СМИ ходят слухи о том, что главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт не возьмет с собой в Германию ряд звездных игроков.

По информации инсайдера The Athletic Дэвида Орнштейна, за бортом окажутся защитник «Челси» Бен Чилуэлл, полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон, вингер «Челси» Рахим Стерлинг и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Ранее свою заявку на Евро-2024 опубликовала сборная Португалии.

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сборная Англии по футболу Евро-2024 Гарет Саутгейт Маркус Рэшфорд Рахим Стерлинг Бен Чилуэлл Джордан Хендерсон
Олег Дидух Источник: The Athletic
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