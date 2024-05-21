Смелое решение Саутгейта. Ряд звезд не попадут в заявку Англии на Евро-2024

Сборная Англии пока что не опубликовала свою заявку на Евро-2024. Однако уже сейчас в британских СМИ ходят слухи о том, что главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт не возьмет с собой в Германию ряд звездных игроков.

По информации инсайдера The Athletic Дэвида Орнштейна, за бортом окажутся защитник «Челси» Бен Чилуэлл, полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон, вингер «Челси» Рахим Стерлинг и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Ранее свою заявку на Евро-2024 опубликовала сборная Португалии.