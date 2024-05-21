Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинские теннисистки Катарина Завацкая (№201 WTA) и Юлия Стародубцева (№144 WTA) начнут выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции матчем между собой.

Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча Хассан – Моллекер. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ланланой Тараруди (№200 WTA) или Ю Сяоди (№213 WTA).

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