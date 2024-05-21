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Ролан Гаррос
21 мая 2024, 12:10 | Обновлено 21 мая 2024, 13:31
307
0

Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

21 мая 2024, 12:10 | Обновлено 21 мая 2024, 13:31
307
0
Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

21 мая украинские теннисистки Катарина Завацкая (№201 WTA) и Юлия Стародубцева (№144 WTA) начнут выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции матчем между собой.

Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча Хассан – Моллекер. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ланланой Тараруди (№200 WTA) или Ю Сяоди (№213 WTA).

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Катарина Завацкая Юлия Стародубцева смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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