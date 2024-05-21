Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус

Бывший наставник английского «Брайтона» и донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером «Ювентус».

В руководстве туринцев кандидатура 44-летнего Де Дзерби, который родом из Брешиа, после увольнения Массимилиано Аллегри рассматривается весьма активно и пользуется немалой поддержкой.

Итальянец работал с «Брайтоном» с 2022 году. До этого тренировал в Италии «Фоджу», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло», а затем возглавлял донецкий «Шахтер».

Не так давно Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ранее Роберто Де Дзерби рассказал о новом клубе, уйдя из «Брайтона».