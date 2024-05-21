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Италия
21 мая 2024, 08:27 | Обновлено 21 мая 2024, 08:33
1429
10

Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус

Туринский клуб пригласит к себе Роберто Де Дзерби

21 мая 2024, 08:27 | Обновлено 21 мая 2024, 08:33
1429
10
Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший наставник английского «Брайтона» и донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером «Ювентус».

В руководстве туринцев кандидатура 44-летнего Де Дзерби, который родом из Брешиа, после увольнения Массимилиано Аллегри рассматривается весьма активно и пользуется немалой поддержкой.

Итальянец работал с «Брайтоном» с 2022 году. До этого тренировал в Италии «Фоджу», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло», а затем возглавлял донецкий «Шахтер».

Не так давно Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ранее Роберто Де Дзерби рассказал о новом клубе, уйдя из «Брайтона».

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Роберто Де Дзерби чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус
Юрій Остроумов Источник: The Independent
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Комментарии 10
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Gargantua
они хотели Тьяго Мотту, но видать не срослось
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+1
serhiy
Ноунейм з ноунеймів ) Такий самий як Пушич-супер тренер )
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0
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FunnyCat_____
Надеюсь выведет ювентус в серию B
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0
COBA
Не розумію, чому стільки шуму навколо нього. Результат - посередній, футбол  - трохи вище посереднього. 
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0
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Как только станет, так сразу ВСЯ Украина будет за Ювентус!
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-1
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