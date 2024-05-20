Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера рассказал о новом клубе, уйдя из Брайтона
Англия
20 мая 2024, 10:24 | Обновлено 20 мая 2024, 10:25
548
0

Экс-тренер Шахтера рассказал о новом клубе, уйдя из Брайтона

Роберто Де Дзерби – о будущем

20 мая 2024, 10:24 | Обновлено 20 мая 2024, 10:25
548
0
Экс-тренер Шахтера рассказал о новом клубе, уйдя из Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби рассказал о предложениях относительно новой работы после объявления об уходе из английского клуба «Брайтон».

«Ни одна команда мне ничего не предлагала. Конкретно сейчас – ничего.

Надеюсь, что снова поработаю в [Английской] Премьер-лиге. Не знаю, с каким клубом и когда это случится, но для меня было честью и гордостью работать в АПЛ», – признался Де Дзерби.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. В итоговой таблице АПЛ-2023/2024 «Брайтон» занял 11-е место, набрав 48 очков после 38 матчей.

В нынешнем сезоне «Брайтон» при Де Дзерби также играл в 1/4 финала Лиги Европы, где проиграв римской «Роме».

По теме:
Хавбек Ман Сити установил уникальное достижение в АПЛ. Кто-то мог помешать?
ВИДЕО. Мудрик тепло попрощался с Тиаго Силвой, который покидает Челси
Челси – Борнмут – 2:1. Точный удар Кайседо с центра поля. Видео голов
Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Бокс | 19 мая 2024, 12:42 3
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри

Энтони уверен, что украинец выиграл уверенно

Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Бокс | 19 мая 2024, 15:38 6
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина

Украинский боксер победил британца в битве за титул абсолютного чемпиона хевивейта

ФОТО. Супруга Усика отреагировала на победу мужа над Тайсоном Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 08:13
ФОТО. Супруга Усика отреагировала на победу мужа над Тайсоном Фьюри
ФОТО. Супруга Усика отреагировала на победу мужа над Тайсоном Фьюри
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Футбол | 20.05.2024, 07:23
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте
Бокс | 20.05.2024, 00:35
ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте
ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
18.05.2024, 19:45 19
Футбол
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 18
Футбол
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 07:20 6
Бокс
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
19.05.2024, 00:01 2
Бокс
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем