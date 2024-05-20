Экс-тренер Шахтера рассказал о новом клубе, уйдя из Брайтона

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби рассказал о предложениях относительно новой работы после объявления об уходе из английского клуба «Брайтон».

«Ни одна команда мне ничего не предлагала. Конкретно сейчас – ничего.

Надеюсь, что снова поработаю в [Английской] Премьер-лиге. Не знаю, с каким клубом и когда это случится, но для меня было честью и гордостью работать в АПЛ», – признался Де Дзерби.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. В итоговой таблице АПЛ-2023/2024 «Брайтон» занял 11-е место, набрав 48 очков после 38 матчей.

В нынешнем сезоне «Брайтон» при Де Дзерби также играл в 1/4 финала Лиги Европы, где проиграв римской «Роме».