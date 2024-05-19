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  4. Взгляд Ящерицы. Почему Де Дзерби неожиданно покидает Брайтон
Англия
19 мая 2024, 12:41 |
938
2

Взгляд Ящерицы. Почему Де Дзерби неожиданно покидает Брайтон

Экс-тренер «Шахтера» прощается с интересным проектом, который ему доверили в английской Премьер-лиге

19 мая 2024, 12:41 |
938
2
Взгляд Ящерицы. Почему Де Дзерби неожиданно покидает Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби и Тони Блум (на заднем плане)

Накануне вечером английский «Брайтон» фактически шокировал всех своих поклонников, сообщив об уходе Роберто Де Дзерби с поста главного тренера. Контракт итальянского наставника будет расторгнут по обоюдному на то согласию сторон после сегодняшнего поединка заключительного тура АПЛ-2023/24 против «Манчестер Юнайтед». Таким образом, Де Дзерби получит прекрасную возможность попрощаться со всеми почитателями «чаек» непосредственно на родном для них «Амэксе».

О возможном уходе Де Дзерби британские СМИ перманентно писали на протяжении последнего года. Однако журналисты связывали это решение итальянца с переходом на работу в другой, более топовый и богатый, клуб Англии или Европы. Но на практике сейчас мы видим ситуацию, при которой Де Дзерби уходит вроде бы как «в никуда», и это одна из главных неожиданностей всего этого процесса.

Еще удивительнее уход Де Дзерби из «Брайтона» выглядит на фоне недавних заявлений из «Баварии» о том, что Роберто точно не станет преемником Томаса Тухеля на посту коуча мюнхенской команды в следующем сезоне. Поэтому очевидных вариантов с будущим трудоустройством у экс-коуча «Шахтера» сейчас нет, и это обстоятельство ставит ключевой вопрос: «Почему же Де Дзерби и «Брайтон» решились на такой шаг сейчас»?

Собственник «Брайтона» Тони Блум, который в прошлом был весьма преуспевающим игроком в покер, где получил прозвище The Lizard (с английского – «Ящерица»), прокомментировал уход Де Дзерби из клуба следующим образом: «Мы пришли к обоюдному согласию расторгнуть контракт с Роберто именно в тот момент, который устраивает обе стороны. Это дает нам возможность как можно раньше начать планировать следующий сезон, а Роберто – достаточно времени, чтобы обдумать свой следующий шаг и свое будущее. Я уверен, что наши болельщики устроят Роберто и его команде замечательные и вполне заслуженные проводы на «Амэксе» до, во время и после матча [с «Манчестер Юнайтед»]. А пока я хотел бы поблагодарить Роберто и его команду за их тяжелую работу в течение последних двух сезонов. Все они покидают наш клуб в хороших отношениях и с нашими наилучшими пожеланиями на будущее».

Казалось бы, вполне дежурные слова, однако Блум действительно прав, говоря о том, что Де Дзерби провел великолепную работу на «Амэксе». При итальянском специалисте «чайки» достигли лучшего показателя в своей истории в рамках выступлений в английском клубном футболе – финишировали на шестом месте в сезоне-2022/23 в Премьер-лиге. Кто-то может вполне резонно возразить, что Де Дзерби пришел на все готовое после Грэма Поттера (тот осенью 2022-го подался в «Челси»), однако окажись на его месте кто-то абсолютно неподходящий, результаты «чаек», скорее всего, покатились бы вниз, а не, наоборот, взяли тенденцию на улучшение. Де Дзерби настолько гармонично заменил Поттера в своем первом же сезоне в АПЛ, что это с ходу принесло итальянцу хороший результат – в прессе о нем заговорили в исключительно уважительном тоне, а гранды начали интересоваться возможностью потенциального сотрудничества на будущее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Блум

Сам Де Дзерби никогда ранее не скрывал, что является, по сути, футбольным карьеристом, ставящим задачу постоянно улучшаться и развиваться. Этот тренер, пусть и является достаточно молодым (в начале июня Роберто отпразднует свое 45-летие), однако уже прекрасно знает себе цену, хотя еще никогда не работал с истинными европейскими грандами. Даже когда Де Дзерби приглашали в «Шахтер», тогдашний наставник «Сассуоло» не спешил соглашаться и серьезно торговался. Причем речь шла не только и не столько о сумме личного контракта, как о свободе принятия решений и возможности напрямую влиять на трансферную политику клуба. Де Дзерби понимал, как все устроено в «Шахтере», и хотел услышать личные заверения от собственника «горняков» Рината Ахметова, что интересы главного тренера будут учитываться в первую очередь, когда будут ставиться вопросы о кадрах.

В «Брайтоне» Де Дзерби столкнулся с тем, чего видеть не хотел. При нем «чайки» за последние два сезона в основном лишь зарабатывали на продаже своих лучших игроков. По итогам трансферной кампании-2022/23 «Брайтон» остался в прибыли на 83 миллиона евро, а в текущем сезоне уже получит торговый профицит на 86,5 миллионов евро.

Логично, что Де Дзерби попросил клубное руководство более охотно вкладываться в обновление команды грядущим летом, и этот вопрос, очевидно, стал ключевым с точки зрения дальнейшего расторжения сторонами сотрудничества. Тони Блум имел на этот счет свой взгляд, желая продолжить политику заработка и компенсации ранее инвестированных в команду средств. После выхода в АПЛ, который случился по итогам сезона-2016/17, «Брайтон» четыре сезона подряд оставался в минусах при работе на трансферном рынке. За этот период Тони Блум и его партнеры инвестировали в усиление состава на 230 миллионов евро больше, нежели получили от продажи своих футболистов.

Только в сезоне-2021/22 «Брайтон» впервые за несколько лет вышел на самоокупаемость при трансферах, завершив отчетный период с положительным сальдо в 3,8 миллиона евро. Неудивительно, когда Блум, осознав тот факт, что его проект уже достаточно окреп и ему не рискует вылет из английской Премьер-лиги, также понял и другую истину – всерьез бодаться с грандами дивизиона у «Брайтона» не получится, так как «чайки» попросту не имеют на то соответствующих финансовых возможностей. Собственно говоря, за хладнокровную манеру поведения, стремление всегда и все рассчитать, Блума в покерном сообществе и прозвали «Ящерицей».

Де Дзерби же хотел продолжить развиваться вместе с проектом. Для этого ему требовалось нечто большее, чем топтание на месте и чередование зоны еврокубков с серединой турнирной таблицы АПЛ. Роберто понимал, что для качественного рывка в карьере ему нужно выигрывать турниры, достигать серьезных вершин, а для этого необходимо не продавать ведущих игроков в клубы-гранды, а стремиться еще больше усилить состав команды, чтобы попробовать замахнуться на такое же чудо, как победа «Лестера» в чемпионате Англии-2015/16.

Поэтому неудивительно, что в своих комментариях к официальному коммюнике об уходе из «Брайтона» Де Дзерби вспомнил о необходимости каждой стороны в дальнейшем двигаться в направлении реализации своих принципов и идей: «Мы договорились завершить мое пребывание в «Брайтоне», чтобы мы с клубом могли продолжать работать так, как лучше всего подходит каждому из нас, следуя нашим собственным идеям и видению, а также нашей работе и человеческим ценностям».

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Еще в январе в английской прессе сообщалось, что Де Дзерби остался крайне разочарован очень скромной трансферной кампанией «Брайтона». В начале года «чайки» подписали двух тинейджеров, на которых суммарно ушло чуть более 12 миллионов евро. Очевидно, что ни 19-летний аргентинец Валентин Барко, ни тем более 18-летний румын Адриан Мазилу, которого с ходу отправили в аренду в «Витесс», не могли всерьез помочь Де Дзерби улучшить результаты команды, а они у «чаек» в текущем сезоне ухудшились, что и привело к откату команды на позиции в середине турнирной таблицы.

Последнее обстоятельство привело к тому, что Де Дзерби все чаще стали не хвалить, а критиковать в прессе. Например, авторитетный экс-коуч «Милана», «Реала», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло и вовсе назвал Роберто «третьесортным тренером», который остается на слуху лишь из-за перманентного информационного спонсорства от Жузепа Гвардиолы. Маститый итальянец, безусловно, имеет право на свое мнение, тем более, что он наверняка равнял Де Дзерби и последнюю шумиху вокруг него со своими достижениями на тренерском поприще, однако здесь стоит отмечать, что наставнику «Брайтона» никогда в карьере не покупали в команду футболистов уровня Габриэля Батистуты, Роберто Баджо, Фабио Каннаваро, Жан-Пьера Папена, Руда ван Нистелроя, Златана Ибрагимовича, Патрика Виейра…

Нужно сказать, что и «Брайтон» начал заранее готовится к уходу Де Дзерби. Еще в начале мая в прессу просочилась информация, что «чайки» хотят переманить к себе 38-летнего экс-ассистента Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», а ныне полноправного наставника «Ипсвича» Кирана Маккену. Последний уже вывел «трактористов» в Премьер-лигу, и имеет серьезные амбиции на будущее. Что правда, нынешний потолок ожиданий Де Дзерби и Маккены все-таки существенно отличается, по причине чего Тони Блум и хочет забрать к себе более молодого и «голодного» до успехов в АПЛ специалиста, дав возможность итальянскому наставнику пытаться выстраивать топ-карьеру.

Расчет Блума весьма прост: если для Маккены «Брайтон» может быть карьерным вызовом, то для Де Дзерби «чайки» в их нынешнем состоянии уже перестали являться таковыми. Так что расторжение контракта, срок действия которого был рассчитан до лета 2026-го, уже сейчас является вполне логичным решением как для клуба, так и для экс-наставника «Шахтера».

Теперь «Брайтон» и Де Дзерби пойдут каждый своей дорогой. И это тот редкий случай, когда обе стороны изначально абсолютно правы в нынешнем решении, так как хотят добиваться разных задач в ближайшем будущем. В конце концов, болельщики «чаек» также не могли не понимать, что в один прекрасный момент хладнокровная «Ящерица» Тони Блум и горячий по темпераменту и невероятно амбициозный Де Дзерби попросту станут взаимоопасными, и чтобы не навредить друг другу им попросту придется разойтись в разные стороны…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Gargantua
не вижу никакой неожиданности
гроссмейстер Остап понял, что скоро его будут бить
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Ron Noiill
І нюх как у саба,-а-кі, і глаз как у арла(с)
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