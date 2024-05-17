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Италия
17 мая 2024, 18:52 |
1501
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера

Массимилиано Аллегри покинул клуб

17 мая 2024, 18:52 |
1501
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

«Ювентус» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Массимилиано Аллегри. СМИ анонсировали отставку 56-летнего специалиста еще вчера.

Второй период правления Аллегри в «Ювентусе» начал летом 2021 года, однако получился намного менее успешным, чем первый (2014 – 2019 годы). Единственный трофей, который выиграл Аллегри за три года – Кубок Италии-2024, который был завоеван в среду, 15 мая.

По слухам, причиной досрочного увольнения Аллегри стал затяжной конфликт с руководством «Ювентуса», который вылился в том числе в перепалку с журналистом Tuttosport после победного финала Кубка Италии против «Аталанты».

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Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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