ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера

«Ювентус» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Массимилиано Аллегри. СМИ анонсировали отставку 56-летнего специалиста еще вчера.

Второй период правления Аллегри в «Ювентусе» начал летом 2021 года, однако получился намного менее успешным, чем первый (2014 – 2019 годы). Единственный трофей, который выиграл Аллегри за три года – Кубок Италии-2024, который был завоеван в среду, 15 мая.

По слухам, причиной досрочного увольнения Аллегри стал затяжной конфликт с руководством «Ювентуса», который вылился в том числе в перепалку с журналистом Tuttosport после победного финала Кубка Италии против «Аталанты».