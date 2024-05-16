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Италия
16 мая 2024, 14:21 |
262
0

Аллегри угрожал журналисту после матча с Аталантой

У тренера «Ювентуса» возник конфликт с Гвидо Вачиаго

16 мая 2024, 14:21 |
262
0
Аллегри угрожал журналисту после матча с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Вчера «Ювентус» завоевал Кубок Италии 2023/2024, в финале обыграв «Аталанту» 1:0. В конце матча главный тренер «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри был очень эмоционален и получил красную карточку за споры с резервным судьей.

Не успокоился наставник «Ювентуса» и после финального свистка. Как сообщают итальянские СМИ, он вступил в словесную перепалку с директором издания Tuttosport Гвидо Вачиаго и даже угрожал ему.

«Ты дерьмовый директор! Пишите в своей газете правду, а не то, что вам «сливает» руководство клуба. Я знаю, где тебя найти, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши, ударю тебя в лицо. Пишите правду!», – орал Аллегри в адрес журналиста.

Отметим, что Tuttosport – туринское издание, которое очень часто обвиняют в чрезмерной лояльности к «Ювентусу».

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Олег Дидух Источник: Twitter
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