15 мая состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус».

В матче, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», Ювентус одержал победу над командой из Бергамо (1:0). Единственный гол в дебюте матча забил форвард Старой Синьоры Душан Влахович.

На 93-й минуте коуч «Юве» Массимилиано Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо. Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку.

Кубок Италии по футболу. Финал

15 мая. Рим. Стадио Олимпико

Аталанта – Ювентус – 0:1

Гол: Душан Влахович, 4 мин.

Видеообзор матча:

Видео гола Влаховича