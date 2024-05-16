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Кубок Италии
Аталанта
15.05.2024 22:00 – FT 0 : 1
Ювентус
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Италия
16 мая 2024, 03:23 |
90
0

Аталанта – Ювентус –0:1. За что удалили Аллегри в финале Кубка? Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Италии 2023/24

16 мая 2024, 03:23 |
90
0
Аталанта – Ювентус –0:1. За что удалили Аллегри в финале Кубка? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

15 мая состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус».

В матче, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», Ювентус одержал победу над командой из Бергамо (1:0). Единственный гол в дебюте матча забил форвард Старой Синьоры Душан Влахович.

На 93-й минуте коуч «Юве» Массимилиано Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо. Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку.

Кубок Италии по футболу. Финал

15 мая. Рим. Стадио Олимпико

Аталанта – Ювентус – 0:1

Гол: Душан Влахович, 4 мин.

Видеообзор матча:

Видео гола Влаховича

События матча

90’ +5
Массимилиано Аллегри (Ювентус) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Массимилиано Аллегри Кубок Италии по футболу Аталанта Ювентус Аталанта - Ювентус удаление (красная карточка) видео голов и обзор Душан Влахович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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