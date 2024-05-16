Аталанта – Ювентус –0:1. За что удалили Аллегри в финале Кубка? Видео голов
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15 мая состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус».
В матче, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», Ювентус одержал победу над командой из Бергамо (1:0). Единственный гол в дебюте матча забил форвард Старой Синьоры Душан Влахович.
На 93-й минуте коуч «Юве» Массимилиано Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо. Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку.
Кубок Италии по футболу. Финал
15 мая. Рим. Стадио Олимпико
Аталанта – Ювентус – 0:1
Гол: Душан Влахович, 4 мин.
Видеообзор матча:
Видео гола Влаховича
События матча
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