Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Аталанта
15.05.2024 22:00 – 4 0 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
15 мая 2024, 22:00 |
256
0

Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая в 22:00 финальный поединок итальянского кубка

15 мая 2024, 22:00 |
256
0
Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Італии

В среду, 15 мая, состоится финал кубка Италии, в котором сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

«Ювентус» – самая титулованная команда в истории турнира, туринцы выиграли 14 кубков Италии, «Аталанта» торжествовала в турнире только раз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Ювентус нацелился на одного из лидеров Жироны
На финал Лиги Европы назначили румынскую бригаду судей
Ювентус Кубок Италии по футболу Аталанта смотреть онлайн Аталанта - Ювентус
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Футбол | 15 мая 2024, 06:55 0
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения

Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии

Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Бокс | 15 мая 2024, 09:47 5
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой

Тайсон получит 69 млн долларов, а гонорар Усика составит 34 млн долларов

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.05.2024, 21:04
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 15.05.2024, 17:15
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Бокс | 15.05.2024, 11:36
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
15.05.2024, 05:55
Бокс
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
14.05.2024, 16:16 6
Футбол
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
13.05.2024, 19:55 49
Футбол
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем