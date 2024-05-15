В среду, 15 мая, состоится финал кубка Италии, в котором сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

«Ювентус» – самая титулованная команда в истории турнира, туринцы выиграли 14 кубков Италии, «Аталанта» торжествовала в турнире только раз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция