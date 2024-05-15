Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 22:00 финальный поединок итальянского кубка
В среду, 15 мая, состоится финал кубка Италии, в котором сыграют «Аталанта» и «Ювентус».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
«Ювентус» – самая титулованная команда в истории турнира, туринцы выиграли 14 кубков Италии, «Аталанта» торжествовала в турнире только раз.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Аталанта – Ювентус. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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