Быстрый гол Влаховича в ворота Аталанты принес Ювентусу трофей Кубка Италии
Финальный матч Коппа прошел в Риме на «Стадио Олимпико»
Вечером 15 мая состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус».
В матче, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», Ювентус одержал победу над командой из Бергамо (1:0).
Единственный гол в дебюте матча забил форвард Старой Синьоры Душан Влахович.
«Ювентус» – самая титулованная команда в истории турнира, туринцы выиграли 15-й Кубок Италии в своей истории.
Количество побед в Кубке Италии: Ювентус (15), Рома, Интер (по 9), Лацио (7), Фиорентина, Наполи (по 6), Торино, Милан (по 5), Сампдория (4), Парма (3), Болонья (2), Вадо, Дженоа, Венеция, Аталанта, Виченца (по 1).
Кубок Италии по футболу. Финал
15 мая. Рим. Стадио Олимпико
Аталанта – Ювентус – 0:1
Гол: Душан Влахович, 4 мин.
Видео гола Влаховича
События матча
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