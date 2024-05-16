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Кубок Италии
Аталанта
15.05.2024 22:00 – FT 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 мая 2024, 00:05 | Обновлено 16 мая 2024, 00:21
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Быстрый гол Влаховича в ворота Аталанты принес Ювентусу трофей Кубка Италии

Финальный матч Коппа прошел в Риме на «Стадио Олимпико»

16 мая 2024, 00:05 | Обновлено 16 мая 2024, 00:21
151
1
Быстрый гол Влаховича в ворота Аталанты принес Ювентусу трофей Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Вечером 15 мая состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус».

В матче, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», Ювентус одержал победу над командой из Бергамо (1:0).

Единственный гол в дебюте матча забил форвард Старой Синьоры Душан Влахович.

«Ювентус» – самая титулованная команда в истории турнира, туринцы выиграли 15-й Кубок Италии в своей истории.

Количество побед в Кубке Италии: Ювентус (15), Рома, Интер (по 9), Лацио (7), Фиорентина, Наполи (по 6), Торино, Милан (по 5), Сампдория (4), Парма (3), Болонья (2), Вадо, Дженоа, Венеция, Аталанта, Виченца (по 1).

Кубок Италии по футболу. Финал

15 мая. Рим. Стадио Олимпико

Аталанта – Ювентус – 0:1

Гол: Душан Влахович, 4 мин.

Видео гола Влаховича

События матча

90’ +5
Массимилиано Аллегри (Ювентус) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Ювентус Аталанта Кубок Италии по футболу Аталанта - Ювентус Душан Влахович видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Octopus
Сложно на что-то рассчитывать с нулем ударов в створ ворот
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