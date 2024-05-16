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  4. Сразу после победы в Кубке Италии. Ювентус сегодня уволит Аллегри
Италия
16 мая 2024, 16:41 |
831
0

Сразу после победы в Кубке Италии. Ювентус сегодня уволит Аллегри

Тренер не доработает с командой до конца сезона

16 мая 2024, 16:41 |
831
0
Сразу после победы в Кубке Италии. Ювентус сегодня уволит Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Руководство» Ювентуса» приняло решение немедленно уволить с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри. По информации журналист Марко Николино, официально о решении объявят уже сегодня вечером.

По информации Николино, главным претендентом на замену Аллегри на два оставшихся матча сезона является экс-защитник «Ювентуса» Паоло Монтеро. Летом команду, скорее всего, возглавит нынешний наставник «Болоньи» Тиаго Мотта.

Напомним, лишь вчера «Ювентус» под руководством Аллегри выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту» 1:0. Возможно, увольнение Аллегри связано с его угрозами в адрес журналиста Tuttosport после матча.

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Ювентус Массимилиано Аллегри отставка
Олег Дидух Источник: Twitter
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