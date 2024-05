Сразу после победы в Кубке Италии. Ювентус сегодня уволит Аллегри

Руководство» Ювентуса» приняло решение немедленно уволить с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри. По информации журналист Марко Николино, официально о решении объявят уже сегодня вечером.

По информации Николино, главным претендентом на замену Аллегри на два оставшихся матча сезона является экс-защитник «Ювентуса» Паоло Монтеро. Летом команду, скорее всего, возглавит нынешний наставник «Болоньи» Тиаго Мотта.

Напомним, лишь вчера «Ювентус» под руководством Аллегри выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту» 1:0. Возможно, увольнение Аллегри связано с его угрозами в адрес журналиста Tuttosport после матча.

