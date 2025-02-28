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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 14:09 |
385
1

В клубе УПЛ рассказали, как удается подписывать легионеров

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал последние трансферы

28 февраля 2025, 14:09 |
385
1
В клубе УПЛ рассказали, как удается подписывать легионеров
ФК рух. Владимир Лапицкий

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал последние трансферы клуба, а также рассказал, как удается подписывать легионеров во время войны:

– Трудно ли было в переговорах с легионерами убедить перейти их именно в «Рух», ведь в стране идет война?

– У нашего скаутингового отдела есть большая база данных футболистов. Мы контактируем с ними, просматриваем нужных нам игроков. Легионеры видят, что «Рух» – молодая команда и хороший трамплин для их карьерного роста.

Наш клуб берет молодых легионеров, у которых есть перспектива и желание проявить себя в Европе. «Рух» может дать им такую ​​возможность. Никто не требует от легионеров, чтобы они играли за нас по 400 матчей, становились легендами клуба. Мы готовы помогать футболистам развиваться и продавать их, если клуб получит интересное предложение. Удастся ли это – зависит от игроков, тренеров, многих сопутствующих факторов. Если кто-то получит возможность перейти в более статусную команду из топ-чемпионата, то мы будем только рады, что помогли игроку заявить о себе.

– В общей сложности «Рух» подписал зимой семерых футболистов. Некоторые из этих игроков уже успели сыграть на сборах. Как вы оцените текущую трансферную кампанию клуба?

– Общую оценку можно будет давать только по окончании сезона. Тогда и будет оценка каждого из этих игроков и станет ясно, не ошиблись ли мы, обратив внимание именно на этих ребят. Хочется, чтобы каждый из них хорошо проявил себя и получил свой шанс. Для этого все должны плодотворно работать и в первую очередь это касается футболистов, чтобы они заслужили доверие тренерского времени. Конечно, на это нужно время, – рассказал Лапицкий.

«Рух» набрал 23 балла и занимат седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем поединке подопечные Виталия Пономарева сыграют против луганской «Зари». Матч 19-го тура УПЛ состоится 2 марта, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Рух Львов Владимир Лапицкий трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Тактика покупки молодих легіонерів з метою подальшого продажу непоганий спосіб залучення закордонних футболістів. Але так важко побудувати команду, яка буде конкурентно спроможною тривалий час
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