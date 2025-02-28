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  4. Существенно увеличат зарплату. Рома предложит Свилару долгосрочный контракт
Италия
28 февраля 2025, 12:33 |
237
0

Существенно увеличат зарплату. Рома предложит Свилару долгосрочный контракт

Рома хочет удержать голкипера

28 февраля 2025, 12:33 |
237
0
Существенно увеличат зарплату. Рома предложит Свилару долгосрочный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Миле Свилар

Рома начала переговоры о продлении контракта с Миле Свиларом. Голкипер сейчас входит в число лучших в Серии А и привлек внимание английских клубов «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

Новое соглашение включает в себя существенную корректировку зарплаты голкипера. Сейчас Свилар является одним из самых низкооплачиваемых в команде. Зарплата сербского вратаря составляет около 1 миллиона евро чистыми, что меньше, чем у таких игроков, как Балданци и Гурна-Дуат.

Рома считает Свилара ключевым игроком. Клуб намерен удвоить заплату вратаря с постепенным увеличением до 3,5-3,6 млн в последнем сезоне.

Соглашение также будет включать персональные бонусы и бонусы, привязанные к результатам клуба. Это поможет убедить голкипера остаться в «Роме».

Ранее сообщалось, что Салемакерс хочет остаться в «Роме».

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В последний раз Болонья выигрывала у Милана в домашнем матче в 2002 году
Рома Рим чемпионат Италии по футболу Миле Свилар
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
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