Существенно увеличат зарплату. Рома предложит Свилару долгосрочный контракт

Рома начала переговоры о продлении контракта с Миле Свиларом. Голкипер сейчас входит в число лучших в Серии А и привлек внимание английских клубов «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

Новое соглашение включает в себя существенную корректировку зарплаты голкипера. Сейчас Свилар является одним из самых низкооплачиваемых в команде. Зарплата сербского вратаря составляет около 1 миллиона евро чистыми, что меньше, чем у таких игроков, как Балданци и Гурна-Дуат.

Рома считает Свилара ключевым игроком. Клуб намерен удвоить заплату вратаря с постепенным увеличением до 3,5-3,6 млн в последнем сезоне.

Соглашение также будет включать персональные бонусы и бонусы, привязанные к результатам клуба. Это поможет убедить голкипера остаться в «Роме».

Ранее сообщалось, что Салемакерс хочет остаться в «Роме».