Нашел свою команду. Салемакерс хочет остаться в Роме
Рома намерена выкупить контракт вингера у Милана
«Рома» нашла двух высококлассных вингеров – Анхелиньо и Алексиса Салемакерса, способных гарантировать темп и надежность на обоих флангах. Клуб планирует провести переговоры с «Миланом» и договориться а полноценном трансфере Салемакерса.
«Рома» арендовала Алексиса Салемакерса у «Милана» в начале сезона. Поначалу вингер играл мало. Причиной послужило недоверие тогдашнего тренера «Ромы» Де Росси, а затем и травма. После возращения в строй и прихода Раньери, Салемакерс завоевал место в основном составе.
Салемакерс провел за «Рому» 22 матча. Забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Игрок уже дал понять, что он счастлив в «Роме». Он нашел сплоченную команду, которую считает семьей. И «Рома» намерена сохранить игрока.
Ранее сообщалось, что «Рому» с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший полузащитник выделил Мохамеда Салаха
Альберт Ортега рассказал, почему у украинца нет шансов проявить себя