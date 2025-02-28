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  4. Нашел свою команду. Салемакерс хочет остаться в Роме
Италия
28 февраля 2025, 11:59 |
76
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Нашел свою команду. Салемакерс хочет остаться в Роме

Рома намерена выкупить контракт вингера у Милана

28 февраля 2025, 11:59 |
76
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Нашел свою команду. Салемакерс хочет остаться в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Салемакерс

«Рома» нашла двух высококлассных вингеров – Анхелиньо и Алексиса Салемакерса, способных гарантировать темп и надежность на обоих флангах. Клуб планирует провести переговоры с «Миланом» и договориться а полноценном трансфере Салемакерса.

«Рома» арендовала Алексиса Салемакерса у «Милана» в начале сезона. Поначалу вингер играл мало. Причиной послужило недоверие тогдашнего тренера «Ромы» Де Росси, а затем и травма. После возращения в строй и прихода Раньери, Салемакерс завоевал место в основном составе.

Салемакерс провел за «Рому» 22 матча. Забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Игрок уже дал понять, что он счастлив в «Роме». Он нашел сплоченную команду, которую считает семьей. И «Рома» намерена сохранить игрока.

Ранее сообщалось, что «Рому» с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов.

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Рома Рим Милан Алексис Салемакерс аренда игрока Клаудио Раньери
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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