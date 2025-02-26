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  4. Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
WTA
26 февраля 2025, 11:47 |
1125
3

Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка

Элина Свитолина снова стала лучшей теннисисткой Украины по рейтингу WTA

26 февраля 2025, 11:47 |
1125
3
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 19) из-за поражения 0:2 от австралийки Дарьи Сэвилл (WTA 121) в обновленном рейтинге WTA потеряет 5 позиций и на данный момент упала на 24-е место списка.

Таким образом, Марта Костюк следующую неделю точно начнет ниже Элины Свитолиной (WTA 24), которая добавила себе одну позицию в рейтинге и, так же как и Марта, на этой неделе больше не будет играть.

В связи с этим первой ракеткой Украины снова станет Элина Свитолина, которая потеряла этот статус в июне 2024 года, уступив в рейтинге как раз таки Марте Костюк.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Яка різниця,хто номінально перша ракетка України?Я бачу наші тенісистки цим не переймаються.
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