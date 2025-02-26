Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 19) из-за поражения 0:2 от австралийки Дарьи Сэвилл (WTA 121) в обновленном рейтинге WTA потеряет 5 позиций и на данный момент упала на 24-е место списка.

Таким образом, Марта Костюк следующую неделю точно начнет ниже Элины Свитолиной (WTA 24), которая добавила себе одну позицию в рейтинге и, так же как и Марта, на этой неделе больше не будет играть.

В связи с этим первой ракеткой Украины снова станет Элина Свитолина, которая потеряла этот статус в июне 2024 года, уступив в рейтинге как раз таки Марте Костюк.

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