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  4. Сабо признался, дарили ли ему машины братья Суркисы
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 14:05 |
2032
2

Сабо признался, дарили ли ему машины братья Суркисы

Бывший главный тренер «Динамо» не получал дорогих подарков

28 февраля 2025, 14:05 |
2032
2
Сабо признался, дарили ли ему машины братья Суркисы
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо накануне своего 85-летия рассказал, как праздновал дни рождения во время игровой и тренерской карьеры.

– Можете вспомнить день рождения, который больше всего запомнился во время вашей футбольной карьеры, возможно, футболисты или тренеры что-то дарили?

– Да не было ничего такого. Во всяком случае, я не помню. Поздравляли, да и все. Во время карьеры я постоянно был занят – то сборы, то игры.

– Короче, братья Суркисы машины вам не дарили?

– Конечно, нет. От Суркисов такого ждать не приходится.

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на вторую половину сезона УПЛ 2024/25.

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Йожеф Сабо Григорий Суркис Игорь Суркис Динамо Киев день рождения подарок автомобиль Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Lulinnha
Запор могли бы подарить деду или мопед... 
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Перець
дійсно хоч би таврію подарували
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