Сабо признался, дарили ли ему машины братья Суркисы
Бывший главный тренер «Динамо» не получал дорогих подарков
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо накануне своего 85-летия рассказал, как праздновал дни рождения во время игровой и тренерской карьеры.
– Можете вспомнить день рождения, который больше всего запомнился во время вашей футбольной карьеры, возможно, футболисты или тренеры что-то дарили?
– Да не было ничего такого. Во всяком случае, я не помню. Поздравляли, да и все. Во время карьеры я постоянно был занят – то сборы, то игры.
– Короче, братья Суркисы машины вам не дарили?
– Конечно, нет. От Суркисов такого ждать не приходится.
Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на вторую половину сезона УПЛ 2024/25.
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