Сабо признался, дарили ли ему машины братья Суркисы

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо накануне своего 85-летия рассказал, как праздновал дни рождения во время игровой и тренерской карьеры.

– Можете вспомнить день рождения, который больше всего запомнился во время вашей футбольной карьеры, возможно, футболисты или тренеры что-то дарили?

– Да не было ничего такого. Во всяком случае, я не помню. Поздравляли, да и все. Во время карьеры я постоянно был занят – то сборы, то игры.

– Короче, братья Суркисы машины вам не дарили?

– Конечно, нет. От Суркисов такого ждать не приходится.

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на вторую половину сезона УПЛ 2024/25.