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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет домом для Тони Крооса»
Испания
21 мая 2024, 15:59 |
487
0

Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет домом для Тони Крооса»

Президент «сливочных» прокомментировал решение немецкого полузащитника завершить футбольную карьеру

21 мая 2024, 15:59 |
487
0
Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет домом для Тони Крооса»
Twitter. Тони Кроос и Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение немецкого полузащитника Тони Крооса завершить футбольную карьеру после Евро-2024:

«Тони Кроос является одним из лучших игроков в истории «Реала», и этот клуб есть и всегда будет его домом».

34-летний игрок 4 раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «сливочных», а также 4 раза становился чемпионом Испании вместе с королевским клубом.

В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.

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Источник: легенда Ворсклы завершит карьеру, но останется в клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024
Тони Кроос чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид завершение карьеры Ла Лига Флорентино Перес
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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