Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет домом для Тони Крооса»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение немецкого полузащитника Тони Крооса завершить футбольную карьеру после Евро-2024:

«Тони Кроос является одним из лучших игроков в истории «Реала», и этот клуб есть и всегда будет его домом».

34-летний игрок 4 раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «сливочных», а также 4 раза становился чемпионом Испании вместе с королевским клубом.

В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.