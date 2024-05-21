Испания21 мая 2024, 15:59 |
487
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Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет домом для Тони Крооса»
Президент «сливочных» прокомментировал решение немецкого полузащитника завершить футбольную карьеру
21 мая 2024, 15:59 |
487
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение немецкого полузащитника Тони Крооса завершить футбольную карьеру после Евро-2024:
«Тони Кроос является одним из лучших игроков в истории «Реала», и этот клуб есть и всегда будет его домом».
34-летний игрок 4 раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «сливочных», а также 4 раза становился чемпионом Испании вместе с королевским клубом.
В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.
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