Суперчемпионы. Какие планы у Аль-Хиляля на Неймара, когда тот вернется

В августе минувшего года саудовский Аль-Хиляль осуществил свой самый дорогой входящий трансфер в истории – купил за 90 миллионов евро из Пари Сен-Жермен бразильского форварда Неймара. Экс-звезда Барселоны должна была не просто дополнить и без того весьма солидную легионерскую колонию "лидеров" (ее костяк составляют португалец Рубен Невеш, сербы Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович, сенегалец Калиду Кулибали, марокканец Яссин Буну, а также бразильцы Малком и Ренан Лоди), но и стать ключевым ее активом, если не сказать "бриллиантом".

Впрочем, дела у Неймара в Саудовской Аравии пошли вовсе не так, как на это рассчитывали боссы Аль-Хиляля. Проведя всего пять официальных матчей и отличившись в них одним забитым мячом и тремя голевыми передачами, бразилец в середине октября минувшего года травмировал переднюю крестообразную связку колена и разорвал мениск, после чего надолго выбыл из строя.

Фактически врачи сразу же дали понять, что больше Неймар за Аль-Хиляль в сезоне-2023/24 не сыграет. Чемпионство в национальной лиге "лидерам" пришлось добывать без футболиста, на которого возлагались колоссальные надежды и инвестиции в трансфер которого оказались наиболее значительными. Но Аль-Хиляль с задачей справился, и за три тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии обеспечил себе завоевание "золотых" наград. Формально чемпионом Саудовской Аравии стал и Неймар, хотя все прекрасно понимают, что вклад звездного бразильца в этот успех «лидеров» оказался весьма и весьма ограниченным.

Вернуться в строй Неймар, по тем данным, которые циркулируют в СМИ сейчас, должен не раньше, чем в начале или середине августа. Хотя, стоит отмечать, что это наиболее оптимистичные прогнозы, так как существуют и другие, согласно которым ждать бразильца на поле не стоит раньше сентября или даже октября нынешнего года.

Футболист продолжает активно работать над восстановлением своих физических кондиций, и последние фотографии, которые попадали в сеть, свидетельствуют о его определенных успехах в этом вопросе. По крайней мере, Неймар сейчас выглядит значительно более подтянутым, если не сказать похудевшим, чем еще несколько месяцев назад, когда бразильские журналисты начинали поднимать панику, ставя форварда Аль-Хиляля едва ли не в одну весовую категорию с экс-нападающим сборной Бразилии Роналдо, стремительно набравшего массу после завершения активных выступлений.

No pain No gain 🔥 pic.twitter.com/PG33YSVlac — Neymar Jr (@neymarjr) April 17, 2024

Однако сейчас утверждать, что после возвращения в строй Неймар быстро станет одним из лидеров Аль-Хиляля будет чересчур преждевременно. Бразильцу однозначно потребуется несколько месяцев, чтобы разыграться и вернуться к своим привычным кондициям, а там уже, вполне вероятно, придет время прощаться с арабским клубом…

Дело в том, что изначально контракт Неймара с Аль-Хилялем был рассчитан на два сезона – до лета 2025-го, хоть и включал опцию пролонгации еще на один сезон, для реализации которой потребуется согласие на это с обеих сторон. Сейчас ситуация выглядит таким образом, что летом следующего года Неймар будет настаивать на уходе, так как в бразильской прессе уже вовсю обсуждается грядущее возвращение экс-звезды Барселоны в родной для него Сантос. Якобы в апреле форвард лично посещал раздевалку "рыб" после одного из поединков, и там проговорился игрокам, что собирается стать игроком клуба в 2025 году.

Исходя из этого, боссы саудовского клуба уже также начинают продумывать варианты, при которых инвестиции в Неймара можно попробовать оправдать полностью или хотя бы частично. По информации из тамошней прессы, руководство Аль-Хиляля по-прежнему считает, что Неймар должен стать ключевой фигурой и лидером команды Жорже Жезуша в сезоне-2024/25.

Задача на следующий чемпионат Саудовской Аравии для Аль-Хиляля будет стоять только одна – очередное чемпионство, но вовсе не она является приоритетной. Боссы "лидеров" вынашивают куда более амбициозные планы – они хотят, чтобы их команда стала своего рода суперчемпионами мирового футбола, для чего Аль-Хилялю потребуется выиграть следующий розыгрыш клубного чемпионата мира, который состоится по обновленной формуле летом 2025-го.

Аль-Хиляль уже завоевал право сыграть на предстоящем клубном чемпионате мира, как победитель Лиги чемпионов АФК-2021. Это позволит "лидерам" стать одним из четырех представителей азиатской конфедерации на турнире, участие в котором примет 32 команды со всей планеты (12 коллективов делегирует зона УЕФА, 6 – КОНМЕБОЛ, по 4 – КАФ, АФК и КОНКАКАФ, по 1 – ОФК и страна-хозяйка турнира, коей являются США).

Причем задачу выиграть клубный чемпионат мира в 2025 году перед футболистами Аль-Хиляля ставит не столько прямое руководство, сколько правительство Саудовской Аравии, являющееся ключевым акционером (75%) и инвестором, погашающим все потребности "лидеров". Там победу своего полпреда на клубном чемпионате мира расценивают как прекрасную возможность продемонстрировать всем, что в Саудовской Аравии уже есть футбол, который достиг такого уровня, чтобы с ним считались все, в том числе и топовые европейские чемпионаты.

При этом, не стоит забывать о колоссальных амбициях саудовских властей во главе с наследным принцем и действующим премьер-министром государства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом добиться проведения финальной части чемпионата мира по футболу в 2034 году именно на территории Саудовской Аравии. Чтобы амбиции этого проекта выглядели максимально подкрепленными в спортивной плоскости, а не только финансово, Аль-Хилялю и нужно побеждать на КЧМ-2025.

ФК Аль-Хиляль. Неймар

Опыт Неймара, по мнению инвесторов Аль-Хиляля, должен помочь всей команде настроиться на турнир соответствующим образом, и выиграть его, воспользовавшись, возможно, некоторой недооценкой соперников или пренебрежению к соревнованию со стороны европейских грандов. Для этого боссы «лидеров» в ближайшее летнее трансферное окно не собираются покупать потенциальных конкурентов для Неймара, давая бразильцу понять, что его место на поле и роль лидера являются бесспорными.

Единственной проблемой, которая может возникнуть на пути планов руководства Аль-Хиляля и которую необходимо будет решать уже в ближайшее время – это юридические аспекты по сроку действия контракта Неймара. Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года, в то время как трудовое соглашение бразильца с "лидерами" рассчитано до 30 июня 2025-го. Однако здесь, видимо, обстоятельств непреодолимой силы, чтобы при необходимости пролонгировать контракт на пару недель – до завершения финальной части КЧМ-2025 – также возникнуть не должно. Куда важнее для Аль-Хиляля будет добраться до этих самых финальных стадий соревнования.

Стоит отметить, что клубный чемпионат мира 2025 года станет уже 21-м розыгрышем в истории этого турнира, однако первым, который пройдет по обновленной формуле с привлечением такого масштабного количества команд со всего земного шара. Если ранее трофей разыгрывался ежегодно, то после реформирования планируется, что его проведение будет инициироваться каждые четыре года. Это, по планам организаторов, должно повысить не только зрительский интерес, но и престиж соревнования в глазах спонсоров, а вместе с этим – привести к повышению экономической привлекательности для топовых клубов.

Неймар уже становился триумфатором клубного чемпионата мира. В 2015 году в составе Барселоны бразилец выиграл турнир, одолев в финале Ривер Плейт со счетом 3:0.

Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар планирует продолжать играть в футбол как минимум до завершения чемпионата мира-2026, на который он хочет поехать в составе сборной Бразилии, чтобы попытаться завоевать с "селесао" недостающий в его карьере трофей наивысшей степени престижности.

Текст: meta.ua/sport