Салах и еще пять звезд АПЛ, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию

Сезон-2023/24 в английской Премьер-лиге завершен. Чемпионом стал «Манчестер Сити», в Лиге чемпионов, помимо «горожан», также сыграют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», а вот в Чемпионшип спикировали «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон». Больше никаких интриг, если речь идет о ближайших паре месяцев, с английских полей поступать не будет, но это вовсе не значит, что тамошние таблоиды останутся без громких информационных сообщений, ведь начинается одна из наиболее интересных стадий сезона – трансферная пора!

Грядущим летом, в частности, ожидается отъезд из АПЛ как минимум нескольких звезд последних лет, часть из которых сватают в Саудовскую Аравию. Тамошние «купцы» не планируют делать многомиллиардных инвестиций в новичков в ближайшее трансферное окно, однако несколько топовых переходов осуществить все-таки собираются.

Кого же из звезд АПЛ ждут в Саудовской Аравии в самое ближайшее время?

Мохамед Салах

Возраст: 31 год

Гражданство: Египет

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость на Transfermarkt: 65 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Переезд Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию летом 2024 года является, пожалуй, наиболее ожидаемой сделкой, которая может быть произведена между европейским и арабским клубным футболом. Еще год назад на руководство «Ливерпуля» выходили представители «Аль-Иттихада», которые заявили о готовности заплатить за звездного египтянина ни много ни мало, а 150 миллионов фунтов. И хотя тогда «красные» от сделки отказались, все указывает на то, что в ближайшие месяцы саудиты предпримут еще одну попытку договориться, и не факт, что на этот раз «Ливерпуль» будет упрямствовать.

Дело в том, что контракт Салаха с английским клубом истекает через год – в конце сезона-2024/25. Удастся ли сторонам договориться о пролонгации сотрудничества – вопрос, ответа на который сегодня не знает никто, и это обстоятельство может подтолкнуть «Ливерпуль» к продаже Мохамеда, чтобы использовать фактически последний шанс на получение за него солидных отступных.

Не стоит сбрасывать со счетов и грандиозный проект по перестройке «Ливерпуля», который однозначно начнется в клубе ближайшим летом. Юрген Клопп покидает пост главного тренера, на который приходит нидерландец Арне Слот из «Фейеноорда». Однозначно «новая метла» принесет что-то свое, и многим обозревателям это кажется оптимальным периодом, когда в «Ливерпуле» стоит провести перезагрузку как по определенной части игровых принципов, так и по кадровой составляющей.

Впрочем, нельзя исключать, что в «Ливерпуле» все-таки решат оставить Салаха еще на сезон, чтобы тот помог Слоту поначалу быть более эффективным в своей роли, да и саудовские клубы могут решить, что куда выгоднее переждать еще год, чтобы затем оформить переезд Мохамеда совершенно бесплатно.

Алиссон

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость на Transfermarkt: 32 млн евро

Еще одним игроком «Ливерпуля», на которого есть спрос в Саудовской Аравии является 31-летний голкипер Алиссон. Контракт бразильца с «красными» действует до лета 2027 года, и пока у английского клуба нет каких-либо серьезных предпосылок с тем, чтобы спешить избавляться от опытного стража ворот, который именно в «Ливерпуле» стал звездой мирового уровня. Однако все может измениться, если поступит выгодное предложение от «Аль-Насра», который зондировал почву на предмет переезда вратаря «красных» еще в минувшем году.

Alisson to Saudi Arabia?



He's open to it 😳https://t.co/MkJE1smybX — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 14, 2024

В последнее время Алиссона все чаще начинают беспокоить различные болячки, и это обстоятельство уже позволило в сезоне-2023/24 сыграть аж 26 официальных матчей за «красных» номинальному дублеру бразильца Куивину Келлехеру. Последнего на «Энфилде» вряд ли видят полноценным сменщиком для Алиссона, из-за чего на продажу южноамериканца ближайшим летом «красные», скорее всего, не согласятся, однако… Кто знает, каких взглядов по этому вопросу будет придерживаться Арне Слот, и не пожелает ли нидерландец привезти с собой в «Ливерпуль» нового голкипера...

Эдерсон

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Конкурент Алиссона в сборной Бразилии Эдерсон, который является ключевым стражем ворот «Манчестер Сити», также входит в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии. По данным инсайдера Джейсона Берта, неназванные саудовские коллективы уже сейчас всерьез рассматривают возможность летнего приглашения Эдерсона. Никаких других подробностей потенциального переезда бразильца на аравийский полуостров пока нет, однако к подобного рода информации стоит относиться всерьез, исходя из той логики, что саудиты ранее особенно активно интересовались футболистами атаки и вратарями.

Clubs in Saudi Arabia are interested in Ederson this summer. [via @JBurtTelegraph] pic.twitter.com/Tw2XVqaGx9 — Man City International 🌐 (@ManCityINT) May 14, 2024

Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с 2017 года и имеет трудовое соглашение с «горожанами» до лета 2026-го. Этого голкипера вряд ли можно назвать эталоном надежности, зато он весьма недурно играет ногами, что однозначно нравится Жузепу Гвардиоле, особо акцентирующему внимание на контроле мяча.

Каземиро

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер Каземиро из «Реала» летом 2022 года за 71 миллион евро оказался, очевидно, одним из самых странных решений топ-менеджмента «Манчестер Юнайтед» за последние годы, при том, что таковых и так было в избытке. В сезоне-2023/24 бразильский опорник, по мнению многих британских экспертов, значительно снизил требования к себе и начал показывать абсолютно не тот уровень выступлений, на который рассчитывали «красные дьяволы».

При этом, Каземиро является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент. Его еженедельный уровень оклада составляет 350 тысяч фунтов, а контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Неудивительно, что новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф и его советники, которые планируют ближайшим летом осуществить масштабную реконструкцию состава команды, рассматривают Каземиро едва ли не как одного из первых футболистов, которых нужно экстренно трудоустроить в другой клуб.

Сам Каземиро, как судачат в британских и бразильских СМИ, вовсе не прочь сменить обстановку и податься даже в Саудовскую Аравию, если там ему будут готовы платить хорошие деньги. Вопрос только в том, удастся ли сторонам договориться, ведь отпускать Каземиро бесплатно в «Юнайтед» не хотят, а платить слишком высокую компенсацию вряд ли пожелают уже сами саудиты, которые постепенно учатся считать деньги в футболе.

Бруну Фернандеш

Возраст: 29 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Стоимость на Transfermarkt: 70 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан и лидер нынешнего «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш также готов сменить клубную прописку ближайшим летом. Португалец, который выступает на «Олд Траффорд» с января 2020 года, не так давно в общении с прессой заявил, что о своем клубном будущем будет готов общаться только после завершения финального турнира Евро-2024. Это подлило масла в огонь дискуссий и обсуждений по поводу желания Фернандеша покинуть МЮ.

Сейчас в прессе обсуждается только два потенциальных направления ухода Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Первый – мюнхенская «Бавария», которая якобы очень рассчитывает на подписание летом креативного полузащитника. Второй – чемпионат Саудовской Аравии, где виды на Бруну имеют сразу несколько клубов.

Примечательно, что в британских таблоидах сообщалось, якобы сам Фернандеш хочет продолжить карьеру в стране с теплым климатом и со значительно менее требовательным в плане физических кондиций чемпионате, чем английская Премьер-лига.

Контракт португальца с «красными дьяволами» действует еще два года, и клуб наверняка попробует получить как можно больше денег за потенциальный уход одного из своих лидеров, если тот все-таки будет «назревать». В конце концов, финансовый фейр-плей в АПЛ в последнее время работает очень строго, и тому же Рэтклиффу предстоит где-то раздобыть свободных средств для амбициозного проекта по перестройке команды.

Кевин Де Брюйне

Возраст: 32 года

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших ассистентов завершившегося сезона английской Премьер-лиги (10 передач) Кевин Де Брюйне предстоящим летом также может покинуть Туманный Альбион. В конце июня бельгийцу исполнится уже 33, а его контракт рассчитан до лета 2025 года, что ставит в аспекте будущего Кевина не меньшее число вопросов, нежели возникают у «Ливерпуля» в ситуации с Салахом.

С одной стороны Де Брюйне действительно еще очень и очень полезен «Манчестер Сити», но с другой – бельгийца в последние годы буквально замучили травмы и повреждения, из-за которых он имеет уже едва ли не собственный абонемент в клубном лазарете. Именно из-за частых проблем со здоровьем руководители «горожан» в конце минувшего года так и не решились предложить Де Брюйне обсудить условия продления контракта, что еще больше наталкивает на предположение о готовности «Сити» попытаться продать Кевина в ближайшее трансферное окно.

Интерес к Де Брюйне из Саудовской Аравии был еще прошлым летом. Но тогда «Манчестер Сити» отверг возможность продажи хавбека в не менее категоричной форме, нежели боссы «Ливерпуля» проделали в отношении Салаха. Однако несколько дней назад авторитетный европейский инсайдер Николо Скира сообщил, что саудиты опять вернулись к варианту с покупкой Де Брюйне и сейчас готовят «фантастически щедрое» с финансовой точки зрения предложение как для «горожан», так и для самого игрока.

Если такой запрос по Де Брюйне все-таки поступит, то существует высокая вероятность, что на этот раз он будет одобрен руководством «Сити»…