Салах и еще пять звезд АПЛ, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию

Сезон-2023/24 в английской Премьер-лиге завершен. Чемпионом стал «Манчестер Сити», в Лиге чемпионов, помимо «горожан», также сыграют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», а вот в Чемпионшип спикировали «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон». Больше никаких интриг, если речь идет о ближайших паре месяцев, с английских полей поступать не будет, но это вовсе не значит, что тамошние таблоиды останутся без громких информационных сообщений, ведь начинается одна из наиболее интересных стадий сезона – трансферная пора!

Грядущим летом, в частности, ожидается отъезд из АПЛ как минимум нескольких звезд последних лет, часть из которых сватают в Саудовскую Аравию. Тамошние «купцы» не планируют делать многомиллиардных инвестиций в новичков в ближайшее трансферное окно, однако несколько топовых переходов осуществить все-таки собираются.

Кого же из звезд АПЛ ждут в Саудовской Аравии в самое ближайшее время?

Возраст: 31 год

Гражданство: Египет

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость на Transfermarkt: 65 млн евро

Переезд Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию летом 2024 года является, пожалуй, наиболее ожидаемой сделкой, которая может быть произведена между европейским и арабским клубным футболом. Еще год назад на руководство «Ливерпуля» выходили представители «Аль-Иттихада», которые заявили о готовности заплатить за звездного египтянина ни много ни мало, а 150 миллионов фунтов. И хотя тогда «красные» от сделки отказались, все указывает на то, что в ближайшие месяцы саудиты предпримут еще одну попытку договориться, и не факт, что на этот раз «Ливерпуль» будет упрямствовать.

Дело в том, что контракт Салаха с английским клубом истекает через год – в конце сезона-2024/25. Удастся ли сторонам договориться о пролонгации сотрудничества – вопрос, ответа на который сегодня не знает никто, и это обстоятельство может подтолкнуть «Ливерпуль» к продаже Мохамеда, чтобы использовать фактически последний шанс на получение за него солидных отступных.

Не стоит сбрасывать со счетов и грандиозный проект по перестройке «Ливерпуля», который однозначно начнется в клубе ближайшим летом. Юрген Клопп покидает пост главного тренера, на который приходит нидерландец Арне Слот из «Фейеноорда». Однозначно «новая метла» принесет что-то свое, и многим обозревателям это кажется оптимальным периодом, когда в «Ливерпуле» стоит провести перезагрузку как по определенной части игровых принципов, так и по кадровой составляющей.

Впрочем, нельзя исключать, что в «Ливерпуле» все-таки решат оставить Салаха еще на сезон, чтобы тот помог Слоту поначалу быть более эффективным в своей роли, да и саудовские клубы могут решить, что куда выгоднее переждать еще год, чтобы затем оформить переезд Мохамеда совершенно бесплатно.

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость на Transfermarkt: 32 млн евро

Еще одним игроком «Ливерпуля», на которого есть спрос в Саудовской Аравии является 31-летний голкипер Алиссон. Контракт бразильца с «красными» действует до лета 2027 года, и пока у английского клуба нет каких-либо серьезных предпосылок с тем, чтобы спешить избавляться от опытного стража ворот, который именно в «Ливерпуле» стал звездой мирового уровня. Однако все может измениться, если поступит выгодное предложение от «Аль-Насра», который зондировал почву на предмет переезда вратаря «красных» еще в минувшем году.

В последнее время Алиссона все чаще начинают беспокоить различные болячки, и это обстоятельство уже позволило в сезоне-2023/24 сыграть аж 26 официальных матчей за «красных» номинальному дублеру бразильца Куивину Келлехеру. Последнего на «Энфилде» вряд ли видят полноценным сменщиком для Алиссона, из-за чего на продажу южноамериканца ближайшим летом «красные», скорее всего, не согласятся, однако… Кто знает, каких взглядов по этому вопросу будет придерживаться Арне Слот, и не пожелает ли нидерландец привезти с собой в «Ливерпуль» нового голкипера...

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Конкурент Алиссона в сборной Бразилии Эдерсон, который является ключевым стражем ворот «Манчестер Сити», также входит в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии. По данным инсайдера Джейсона Берта, неназванные саудовские коллективы уже сейчас всерьез рассматривают возможность летнего приглашения Эдерсона. Никаких других подробностей потенциального переезда бразильца на аравийский полуостров пока нет, однако к подобного рода информации стоит относиться всерьез, исходя из той логики, что саудиты ранее особенно активно интересовались футболистами атаки и вратарями.

