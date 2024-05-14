Один из лидеров Манчестер Юнайтед готов покинуть клуб летом

Ключевой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш готов покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщает английское издание The Sun.

По их информации, Фернандеш хочет продолжить карьеру в менее требовательном чемпионате и в более теплых климатических условиях. Интерес к 29-летнему полузащитнику сборной Португалии проявляют ряд клубов из Саудовской Аравии.

Прощальным матчем Фернандеша за «Манчестер Юнайтед» может стать финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 25 мая на «Уэмбли».