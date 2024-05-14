Англия14 мая 2024, 15:40 | Обновлено 14 мая 2024, 15:51
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Один из лидеров Манчестер Юнайтед готов покинуть клуб летом
Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
14 мая 2024, 15:40 | Обновлено 14 мая 2024, 15:51
769
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Ключевой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш готов покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщает английское издание The Sun.
По их информации, Фернандеш хочет продолжить карьеру в менее требовательном чемпионате и в более теплых климатических условиях. Интерес к 29-летнему полузащитнику сборной Португалии проявляют ряд клубов из Саудовской Аравии.
Прощальным матчем Фернандеша за «Манчестер Юнайтед» может стать финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 25 мая на «Уэмбли».
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