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  4. Клуб из Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брюйне
Англия
15 мая 2024, 16:27 |
902
0

Клуб из Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брюйне

Звезда «Манчестер Сити» может сменить клуб летом

15 мая 2024, 16:27 |
902
0
Клуб из Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Один из топ-клубов чемпионата Саудовской Аравии проявляет интерес к одном из лидеров «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, этот клуб из Саудовской Аравии готовит фантастически щедрое с финансовой точки зрения предложение как для «Манчестер Сити», так и для самого 32-летнего хавбека сборной Бельгии.

Контракт Де Брюйне с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Вчера бельгиец вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Николо Скира чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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