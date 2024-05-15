Клуб из Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брюйне
Звезда «Манчестер Сити» может сменить клуб летом
Один из топ-клубов чемпионата Саудовской Аравии проявляет интерес к одном из лидеров «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, этот клуб из Саудовской Аравии готовит фантастически щедрое с финансовой точки зрения предложение как для «Манчестер Сити», так и для самого 32-летнего хавбека сборной Бельгии.
Контракт Де Брюйне с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Вчера бельгиец вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ.
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