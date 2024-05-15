Де Брюйне вышел на второе место в истории АПЛ по важному показателю
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел Сеска Фабрегаса по количеству ассистов
14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
Полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брюйне во время первого взятия ворот отметился ассистом, который стал для него 112-м в Премьер-лиге.
Таким образом, 32-летний бельгиец вышел на чистое второе место по голевым передачам в АПЛ, обойдя по этому показателю Сеска Фабрегаса.
Больше ассистов в АПЛ только у легенды «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза – 162.
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