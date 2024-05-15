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  4. Де Брюйне вышел на второе место в истории АПЛ по важному показателю
Англия
15 мая 2024, 09:29 |
221
0

Де Брюйне вышел на второе место в истории АПЛ по важному показателю

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел Сеска Фабрегаса по количеству ассистов

15 мая 2024, 09:29 |
221
0
Де Брюйне вышел на второе место в истории АПЛ по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брюйне во время первого взятия ворот отметился ассистом, который стал для него 112-м в Премьер-лиге.

Таким образом, 32-летний бельгиец вышел на чистое второе место по голевым передачам в АПЛ, обойдя по этому показателю Сеска Фабрегаса.

Больше ассистов в АПЛ только у легенды «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза – 162.

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Кевин де Брюйне Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити Райан Гиггз Сеск Фабрегас
Владимир Клепач Источник: Twitter
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