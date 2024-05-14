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  4. Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
14.05.2024 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
14 мая 2024, 23:59 | Обновлено 15 мая 2024, 00:07
632
9

Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:0, Эрлинг забил на 51-й и 90+1-й минутах

14 мая 2024, 23:59 | Обновлено 15 мая 2024, 00:07
632
9
Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Дубль оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Для него это уже 26-й и 27-й забитые мячи в текущем сезоне АПЛ. Ассист на первый гол Эрлинга отдал бельгиец Кевин де Брюйне (51), а на 90+1-й нападающий реализовал пенальти.

На 69-й Жузеп Гвардиола заменил голкипера Эдерсона на Штефана Ортегу. Бразилец получил повреждение после стычки с защитником «шпор» Кристианом Ромеро.

Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и кампании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».

«Тоттенхэм» из-за поражения окончательно потерял шансы завершить чемпионат в четверке лучших и попасть в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» уже не опустится ниже 4-й позиции. «Вилланы» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен.)

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93 - 33 88
2 Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86
3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79
4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68
5 Тоттенхэм 37 19 6 12 71 - 61 63
6 Ньюкасл 36 17 6 13 79 - 57 57
7 Челси 36 16 9 11 73 - 61 57
8 Манчестер Юнайтед 36 16 6 14 52 - 56 54
9 Вест Хэм 37 14 10 13 59 - 71 52
10 Брайтон 36 12 12 12 54 - 58 48
11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48
12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46
13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46
14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
15 Эвертон 37 13 9 15 39 - 49 40
16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39
17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47 - 66 29
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26
19 Бёрнли 37 5 9 23 40 - 76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16
Полная таблица
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Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Serhii P.
набрид вже цей "Манчестер Сіті", якийсь дикий фарт в кінцевих турах постійно. Сон міг вирішити питання, але лоханувся.
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+5
vitaha33
Сон мороз, забий - і Арсенал чемпіон. Шкода. Вест хем програє 5:0, то не команда
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+3
Первый Среди Равных
Взагалі-то Тоттенхем - можливо найбільш закляті суперники Арсенала, "дербі північного Лондона", так що проти МС навряд чи вони збиралися на полі помирати і ригати. Єдиною мотивацією була теоретична можливість потрапити на 4 місце і в ЛЧ. 
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+1
avk2307
Так , Сон вже не той. А міг би й допомогти Арсеналу....
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+1
Віталій Ткачук
Інколи дива трапляються. Можливо й Вест Хем допоможе землякам. Не люблю я МС, слідкую за ними лише тому, що там грає КдеБ, ось хто дійсно мав би виграти золотий м'яч.
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0
pol-55
Сон без Кейна,просто сон,він тупив і з ним, але т. я. отримував від нього багато нагод то і ніби був на висоті.
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0
HelpUkraine445
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0
Octopus
Последний тур можно не смотреть. Никакой интриги ни вверху, ни внизу
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0
Лига конференций без динамо
Бля п_здец забей сон ,и мс уже второй бы не забил и Арсенал чемпион на 90%, шансы есть ещё ,ну Вест Хем слабоват, Челси недавно 5-0 проиграли они, ну все может быть это АПЛ может вест хем  сделает чудо 
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-3
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