Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Игра завершилась со счетом 2:0, Эрлинг забил на 51-й и 90+1-й минутах
14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Дубль оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Для него это уже 26-й и 27-й забитые мячи в текущем сезоне АПЛ. Ассист на первый гол Эрлинга отдал бельгиец Кевин де Брюйне (51), а на 90+1-й нападающий реализовал пенальти.
На 69-й Жузеп Гвардиола заменил голкипера Эдерсона на Штефана Ортегу. Бразилец получил повреждение после стычки с защитником «шпор» Кристианом Ромеро.
Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и кампании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».
«Тоттенхэм» из-за поражения окончательно потерял шансы завершить чемпионат в четверке лучших и попасть в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» уже не опустится ниже 4-й позиции. «Вилланы» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен.)
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|16
|6
|14
|52 - 56
|54
|9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
Full-time at @SpursStadium ⏱️ pic.twitter.com/kWGKOPWrAv— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 14, 2024
FULL-TIME | A huge win!! ✊— Manchester City (@ManCity) May 14, 2024
⚪️ 0-2 ⚡️ #ManCity | @okx pic.twitter.com/T0Zbe1hPIL
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