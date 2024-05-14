Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Дубль оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Для него это уже 26-й и 27-й забитые мячи в текущем сезоне АПЛ. Ассист на первый гол Эрлинга отдал бельгиец Кевин де Брюйне (51), а на 90+1-й нападающий реализовал пенальти.

На 69-й Жузеп Гвардиола заменил голкипера Эдерсона на Штефана Ортегу. Бразилец получил повреждение после стычки с защитником «шпор» Кристианом Ромеро.

Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и кампании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».

«Тоттенхэм» из-за поражения окончательно потерял шансы завершить чемпионат в четверке лучших и попасть в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» уже не опустится ниже 4-й позиции. «Вилланы» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен.)

Таблица АПЛ 2023/24