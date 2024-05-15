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14.05.2024 22:00 – FT 0 : 2
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Англия
15 мая 2024, 06:47 | Обновлено 15 мая 2024, 07:05
821
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ГВАРДИОЛА: «Для победы на Уимблдоне самое сложное – подать на матч»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

15 мая 2024, 06:47 | Обновлено 15 мая 2024, 07:05
821
0
ГВАРДИОЛА: «Для победы на Уимблдоне самое сложное – подать на матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в ключевом матче сезона АПЛ:

«Это было хорошо. В игре эмоции присутствуют, и вы не всегда можете показывать свои лучшие результаты. Это зависит от интенсивности и качества, которые соперник привносит в игру. Он играли так, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

Тоттенхэм – это выдающаяся команда, физическая, мощная, хорошо управляемая, хорошая с мячом и без него. Мы знали, что будет сложно, но в плохие моменты мы были вместе, и наша защита выполняла свою работу. В конце нашелся момент, когда мы их наказали.

Сейв Ортеги после удара Сона? Он делал это с тех пор, как прибыл к нам. Мы видели, какой у него вратарский уровень. Он делает невероятные сейвы, причем делает это много раз. «Шпоры» очень быстры с Кулушевски, Мэддисоном, Соном, Джонсоном и забегами Порро и Сарра, у них много оружия. Мы знали, что нам придется страдать. Но что дает нам жизнь – это провести еще одну игру дома в воскресенье.

Игроки пока ничего не празднуют, и все понимают, что стоит на кону. Мы рады, конечно, теперь у нас будет последняя игра сезона. Мы знаем, что у нас есть работа, и болельщики, конечно, нас поддержат. У соперника, Вест Хэма, играют Кудус, Антонио, Боуэн, Уорд-Проуз и Соучек. Все может случиться. Как я уже говорил, теннисисты говорят, что для победы на Уимблдоне самое сложное – подать на матч. Нам нужно хорошо подготовиться, сосредоточиться и попробовать снова.

Инструкции в перерыве? Мы играли от результата. Если вы сделаете ошибку, вы проиграете Премьер-лигу. Вы не сможете играть на своем уровне. Все люди, и я понимаю давление. Даже «Арсенал» не сыграл хорошо против «Манчестер Юнайтед». Они знали, что если не выиграют матч, то не выиграют Премьер-лигу.

То же самое произойдет и в воскресенье против «Вест Хэма». Мы чувствуем давление. Посмотрите на «Астон Виллу» несколько сезонов назад, счет 0:2, отставание за 15 минут до конца, Серхио Агуэро против КПР, дошло до 93 минут. Это нормально. Вот почему мы говорим, что каждый должен расслабиться и делать то, что должен. Вот и все».

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити пресс-конференция Жузеп Гвардиола
Николай Степанюк Источник: BBC
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