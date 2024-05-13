14.05.2024 22:00 - : -
Англия13 мая 2024, 18:20 |
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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 22:00 матч чемпионата Англии
13 мая 2024, 18:20 |
244
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Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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