Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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