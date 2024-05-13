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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
14.05.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 мая 2024, 18:20 |
244
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

13 мая 2024, 18:20 |
244
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Манчестер Сити

Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Манчестер Сити
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Тоттенхэм Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Тоттенхэм - Манчестер Сити
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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