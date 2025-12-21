Италия21 декабря 2025, 16:12 | Обновлено 21 декабря 2025, 16:13
Четыре гола за 45 минут: огненный матч от аутсайдеров Серии А
«Кальяри» и «Пиза» расписали ничью
21 декабря клубы «Кальяри» и «Пиза» устроили настоящую огненную перестрелку в очном поединке 16-го тура Серии А.
Команды встретились на арене «Unipol Domus» в городе Кальяри.
В ходе матча и хозяева, и гости выходили вперёд и теряли собственное преимущество.
Забив четыре мяча на двоих, команды сыграли результативную ничью – 2:2.
Серия А. 16-й тур, 21 декабря
«Кальяри» – «Пиза» – 2:2
Голы: Фолоруншо, 59, Киличсой, 71 – Трамони, 45 (пен.), Морео, 89
