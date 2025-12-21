Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Четыре гола за 45 минут: огненный матч от аутсайдеров Серии А
Чемпионат Италии
Кальяри
21.12.2025 13:30 – FT 2 : 2
Пиза
Италия
21 декабря 2025, 16:12 | Обновлено 21 декабря 2025, 16:13
Четыре гола за 45 минут: огненный матч от аутсайдеров Серии А

«Кальяри» и «Пиза» расписали ничью

Четыре гола за 45 минут: огненный матч от аутсайдеров Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря клубы «Кальяри» и «Пиза» устроили настоящую огненную перестрелку в очном поединке 16-го тура Серии А.

Команды встретились на арене «Unipol Domus» в городе Кальяри.

В ходе матча и хозяева, и гости выходили вперёд и теряли собственное преимущество.

Забив четыре мяча на двоих, команды сыграли результативную ничью – 2:2.

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

«Кальяри» – «Пиза» – 2:2

Голы: Фолоруншо, 59, Киличсой, 71 – Трамони, 45 (пен.), Морео, 89

Кальяри Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A
