Четыре гола за 45 минут: огненный матч от аутсайдеров Серии А

21 декабря клубы «Кальяри» и «Пиза» устроили настоящую огненную перестрелку в очном поединке 16-го тура Серии А.

Команды встретились на арене «Unipol Domus» в городе Кальяри.

В ходе матча и хозяева, и гости выходили вперёд и теряли собственное преимущество.

Забив четыре мяча на двоих, команды сыграли результативную ничью – 2:2.

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

«Кальяри» – «Пиза» – 2:2

Голы: Фолоруншо, 59, Киличсой, 71 – Трамони, 45 (пен.), Морео, 89