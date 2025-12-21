Англия21 декабря 2025, 18:15 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:33
250
0
Названы стартовые составы на матч Астон Виллы и Ман Юнайтед
21 декабря в 18:30 пройдет центральный поединок 17-го тура АПЛ
21 декабря 2025, 18:15 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:33
250
0
21 декабря в 18:30 состоится центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Унаи Эмери и Рубен Аморим назвали стартовые составы команд на игру.
Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (33), Челси, Ливерпуль (по 29),Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).
Названы стартовые составы на матч Астон Виллы и Ман Юнайтед
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2025, 16:33 0
Поединок состоится 21 декабря и начнется в 17:15 по Киеву
Футбол | 21 декабря 2025, 11:10 10
Кирилл Дигтярь может присоединиться к клубу УПЛ
Футбол | 20.12.2025, 23:26
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Бокс | 21.12.2025, 10:22
Комментарии 0
Популярные новости
20.12.2025, 08:49 20
20.12.2025, 06:22 1
20.12.2025, 09:49
21.12.2025, 09:45 3
20.12.2025, 07:22 4
19.12.2025, 19:06 9
20.12.2025, 07:18 2
20.12.2025, 15:44 10