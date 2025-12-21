Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Названы стартовые составы на матч Астон Виллы и Ман Юнайтед
Англия
21 декабря 2025, 18:15 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:33
Названы стартовые составы на матч Астон Виллы и Ман Юнайтед

21 декабря в 18:30 пройдет центральный поединок 17-го тура АПЛ

Названы стартовые составы на матч Астон Виллы и Ман Юнайтед
Ман Юнайтед. Рубен Аморим

21 декабря в 18:30 состоится центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Унаи Эмери и Рубен Аморим назвали стартовые составы команд на игру.

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (33), Челси, Ливерпуль (по 29),Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
