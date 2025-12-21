За Атлетико снова отличились голами вышедшие на замену игроки
Мадридцы – лидеры Ла Лиги по этому показателю
Очередными игроками, забившими подобные голы за Атлетико, стали Конор Галлахер и Антуан Гризманн.
Голы Конора Галлахера и Антуана Гризманна в ворота Жироны стали 9-м и 10-м, забитыми игроками Атлетико в сезоне Ла Лиги, выходившими на замену.
Произошло это в матче 17-го тура, в котором мадридцы одержали на выезде победу со счетом 3:0.
Таким образом, Атлетико обошел Сельту (8) по количеству голов, забитых игроками со скамейки запасных, в сезоне Ла Лиги 2025/26.
Голы Атлетико в сезоне Ла Лиги 2025/26, забитые игроками, вышедшими на замену
- Антуан Гризманн, против Жироны
- Конор Галлахер, против Жироны
- Антуан Гризманн, против Валенсии
- Антуан Гризманн, против Леванте (дважды)
- Тьяго Альмада, против Севильи
- Антуан Гризманн, против Севильи
- Тьяго Альмада, против Осасуны
- Антуан Гризманн, против Реала
- Александер Серлот, против Мальорки
9 - Atlético de Madrid have scored nine goals thanks to substitute players in LaLiga 2025/26, more than any other team in the competition this season (RC Celta de Vigo have eight). Changer. pic.twitter.com/D5vVexWtI0— OptaJose (@OptaJose) December 21, 2025
