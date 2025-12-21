Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
За Атлетико снова отличились голами вышедшие на замену игроки

Мадридцы – лидеры Ла Лиги по этому показателю

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Очередными игроками, забившими подобные голы за Атлетико, стали Конор Галлахер и Антуан Гризманн.

Голы Конора Галлахера и Антуана Гризманна в ворота Жироны стали 9-м и 10-м, забитыми игроками Атлетико в сезоне Ла Лиги, выходившими на замену.

Произошло это в матче 17-го тура, в котором мадридцы одержали на выезде победу со счетом 3:0.

Таким образом, Атлетико обошел Сельту (8) по количеству голов, забитых игроками со скамейки запасных, в сезоне Ла Лиги 2025/26.

Голы Атлетико в сезоне Ла Лиги 2025/26, забитые игроками, вышедшими на замену

  • Антуан Гризманн, против Жироны
  • Конор Галлахер, против Жироны
  • Антуан Гризманн, против Валенсии
  • Антуан Гризманн, против Леванте (дважды)
  • Тьяго Альмада, против Севильи
  • Антуан Гризманн, против Севильи
  • Тьяго Альмада, против Осасуны
  • Антуан Гризманн, против Реала
  • Александер Серлот, против Мальорки
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антуан Гризманн Конор Галлахер Тьяго Альмада Александер Серлот
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
