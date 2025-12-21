21 декабря, свою встречу в рамках Серии А проведут Фиорентина – Удинезе. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фиорентина

«Фиалки» пока проваливают этот сезон, учитывая текущее положение в чемпионате, сохранение прописки точно будет успехом. Команда идет последней в турнирной таблице, отставание от спасительного 17 места составляет целых 8 очков. Позади уже 15 туров Серии А, клуб идет без побед, в последнем туре, уступили дома прямому конкуренту Вероне – 1:2, пропустив решающий мяч на 90+3 минуте, данное поражение стало третьим кряду в чемпионате.

На этой неделе Фиорентина играла в Лиге конференций, где проиграла на выезде швейцарской Лозанне – 0:1, из-за чего занял только 15 место, но и этого хватило для выхода в 1/16 финала турнира. Пусть в еврокубках и есть небольшие успехи, сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе должно стать главной задачей. Предстоящую встречу пропустят Госенс, Лемпти и Фаццини.

Удинезе

Фриульцы проводят чемпионат на уровне крепкого середняка, 6 побед, столько же поражений, три матча завершилось вничью. С такими результатами команда идет десятой в турнирной таблице, отставание от топ-6 составляет всего четыре очка.

В последнем туре, Удинезе сенсационно, но по делу обыграл действующего чемпиона, а также одного из лидеров Наполи, со счетом 1:0. Такой успех может стать неким толчком для команды, ведь и зона еврокубков не так далеко. Команда одинаково играет дома и в гостях, так что выезд во Флоренцию не вызовет значительные неудобства в игровом плане. Атта, Майо и Земура не сыграют из-за травм, Байо и Модесто вызваны в сборные.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, в прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, Удинезе выиграл 2:1, а «фиалки» ответили 3:2.

Прогноз

В этой паре хозяева небольшие фавориты, но ставить на команду, которая еще не выигрывала в текущем чемпионате, крайне опасная затея. Жду сложного и напряженного матча, где все будет зависеть от реализации моментов. Перспективно здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,87.