Удаление, дубль и 6 голов. Фиорентина наконец-то победила в Серии А

16 декабря «Фиорентина» впервые в сезоне 2025/26 оформила победу в итальянской Серии А.

«Фиалки» в рамках 16-го тура чемпионата Италии разгромили «Удинезе» на своей арене «Стадио Артемио Франки».

Ход матча существенно повлияло удаление игрока гостей на 8-й минуте встречи.

Играя в меньшинстве, «Удинезе» не смогло сдержать атаки соперника. Хозяева забили пять мячей и завершили матч на мажорной ноте – 5:1.

Автором дубля в матче стал итальянский нападающий Мойзе Кин, который во втором тайме продолжил парад голов.

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

«Фиорентина» – «Удинезе» – 5:1

Голы: Мандрагора, 21, Гудмундссон, 42, Ндур, 45+5, Кин, 56, 68 — Соле, 66

Удаление: Окоэ, 8

Фотогалерея матча: