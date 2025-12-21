Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Удаление, дубль и 6 голов. Фиорентина наконец-то победила в Серии А
Чемпионат Италии
Фиорентина
21.12.2025 19:00 – FT 5 : 1
Удинезе
Италия
21 декабря 2025, 21:04 | Обновлено 21 декабря 2025, 22:15
284
1

Удаление, дубль и 6 голов. Фиорентина наконец-то победила в Серии А

С начала сезона «фиалки» не знали успеха в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря «Фиорентина» впервые в сезоне 2025/26 оформила победу в итальянской Серии А.

«Фиалки» в рамках 16-го тура чемпионата Италии разгромили «Удинезе» на своей арене «Стадио Артемио Франки».

Ход матча существенно повлияло удаление игрока гостей на 8-й минуте встречи.

Играя в меньшинстве, «Удинезе» не смогло сдержать атаки соперника. Хозяева забили пять мячей и завершили матч на мажорной ноте – 5:1.

Автором дубля в матче стал итальянский нападающий Мойзе Кин, который во втором тайме продолжил парад голов.

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

«Фиорентина» – «Удинезе» – 5:1

Голы: Мандрагора, 21, Гудмундссон, 42, Ндур, 45+5, Кин, 56, 68 — Соле, 66

Удаление: Окоэ, 8

Фотогалерея матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Соле (Удинезе).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Шер Ндур (Фиорентина), асcист Николо Фаджоли.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина), асcист Фабиано Паризи.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина), асcист Николо Фаджоли.
8’
Мадука Окойе (Удинезе) получает красную карточку.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 1
