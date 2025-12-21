Удаление, дубль и 6 голов. Фиорентина наконец-то победила в Серии А
С начала сезона «фиалки» не знали успеха в Италии
16 декабря «Фиорентина» впервые в сезоне 2025/26 оформила победу в итальянской Серии А.
«Фиалки» в рамках 16-го тура чемпионата Италии разгромили «Удинезе» на своей арене «Стадио Артемио Франки».
Ход матча существенно повлияло удаление игрока гостей на 8-й минуте встречи.
Играя в меньшинстве, «Удинезе» не смогло сдержать атаки соперника. Хозяева забили пять мячей и завершили матч на мажорной ноте – 5:1.
Автором дубля в матче стал итальянский нападающий Мойзе Кин, который во втором тайме продолжил парад голов.
Серия А. 16-й тур, 21 декабря
«Фиорентина» – «Удинезе» – 5:1
Голы: Мандрагора, 21, Гудмундссон, 42, Ндур, 45+5, Кин, 56, 68 — Соле, 66
Удаление: Окоэ, 8
Фотогалерея матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британцу для победы понадобилось шесть раундов
Аргентинец мог вернуться в Аргентину