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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
14.05.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
14 мая 2024, 07:29 | Обновлено 14 мая 2024, 07:31
221
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

14 мая 2024, 07:29 | Обновлено 14 мая 2024, 07:31
221
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Тоттенхэм

Команда оказалась в любопытной ситуации. С одной стороны, ей нужно бы побеждать. Да, слишком многое было потеряно в середине весны. И когда проигрываешь столько матчей кряду, пусть даже соперникам уровня Ньюкасла, Челси и тем более лидерами, Арсеналу и Ливерпулю, то неудобно всерьез рассуждать о надежде выбраться в Лигу чемпионов. Впрочем, у Бернли все-таки выиграли, пусть и не без вопросов, 2:1. Но хочется напоследок реабилитироваться перед болельщиками. Вот только есть нюанс: единственным, кто получит настоящую пользу от победы шпор во вторник, это канониры. Будут ли Сон и компания думать, что отобранные у горожан очки оставят шансы на титул их главному врагу?

Манчестер Сити

Клуб не смог повторить прошлогодний многократный триумф в виде требла. И, хотя Гвардиола и заявлял после вылета из Лиги чемпионов, что такое невозможно. Но, конечно, уступить, даже Реалу, при очевидном преимуществе, особенно в Англии - такое стало ударом. И, отходя от него, чуть не уступили Челси в кубковом полуфинале, но уж там собрались и добились успеха. И примечательно, что единственный гол забил в концовке Бернарду Силва, главный антигерой противостояния с галактикос. К чести Гвардиолы, потом этот нокдаун уже о себе не напоминал - наоборот, его подопечные в чемпионском стиле штамповали победы, как без травмированного Холланда, так и с ним. Эрлинг восстановился к Ноттингем Форест и забил четырежды. Фулхэм тоже в Лондоне не особенно заметив, оформив итоговые 4:0 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Половину из 6 крайних очных матчей выиграли шпоры. Но в этом сезоне, после 3:3 в АПЛ, горожане хотя бы в кубке выиграли - 1:0 в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы от Хотспурс. Может быть, разгром подопечные Гвардиолы и не повторят, но должны выиграть не минимально - используем фору -1 гол (коэффициент - 1,63).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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