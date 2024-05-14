14 мая состоялся матч перенесенного 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

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Поединок прошел на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

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АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...