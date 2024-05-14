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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
14.05.2024 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 15 мая 2024, 00:11
413
0

Тоттенхэм – Ман Сити – 0:2. Фейл Сона, неудержимый Холанд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ 2023/24

14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 15 мая 2024, 00:11
413
0
Тоттенхэм – Ман Сити – 0:2. Фейл Сона, неудержимый Холанд. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялся матч перенесенного 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Тоттенхэм Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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