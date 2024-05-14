14.05.2024 22:00 – FT 0 : 2
Англия14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 15 мая 2024, 00:11
413
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Тоттенхэм – Ман Сити – 0:2. Фейл Сона, неудержимый Холанд. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ 2023/24
14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 15 мая 2024, 00:11
413
0
14 мая состоялся матч перенесенного 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен.)
Видеообзор матча ожидается...
События матча
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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