Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ

«Милан» и «Вест Хэм» планируют завершить оформление арендного соглашения по Никласу Фюллькругу уже на следующей неделе, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянские СМИ информируют, что 32-летний немецкий нападающий перейдет к «россонери» на правах аренды до конца сезона.

«Милан» будет выплачивать всю зарплату Фюллькруга и будет иметь право выкупа игрока за сумму, близкую к 15 млн евро.

В текущем сезоне Никлас провел 9 матчей за «Вест Хэм», в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Наполи» требует наказания для Аллегри за его поведение в матче полуфинала Суперкубка Италии.