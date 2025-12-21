Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ
Италия
21 декабря 2025, 18:18 | Обновлено 21 декабря 2025, 18:19
647
3

Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ

Никлас Фюллькруг станет игроком итальянского клуба

21 декабря 2025, 18:18 | Обновлено 21 декабря 2025, 18:19
647
3 Comments
Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

«Милан» и «Вест Хэм» планируют завершить оформление арендного соглашения по Никласу Фюллькругу уже на следующей неделе, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянские СМИ информируют, что 32-летний немецкий нападающий перейдет к «россонери» на правах аренды до конца сезона.

«Милан» будет выплачивать всю зарплату Фюллькруга и будет иметь право выкупа игрока за сумму, близкую к 15 млн евро.

В текущем сезоне Никлас провел 9 матчей за «Вест Хэм», в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Наполи» требует наказания для Аллегри за его поведение в матче полуфинала Суперкубка Италии.

По теме:
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Астон Вилла и Ман Юнайтед обменялись голами в конце первого тайма
КОЗЛОВСКИЙ: «Верес может купить разве что копочки Сапуги»
Милан Серия A Никлас Фюллькруг Английская Премьер-лига трансферы Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21 декабря 2025, 10:22 0
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола

Украинец опубликовал видео нокаута в Инстаграме

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Футбол | 20 декабря 2025, 19:17 1
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»

Известный тренер – о назначении Костюка

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20.12.2025, 17:43
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Биатлон | 21.12.2025, 13:58
Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Футбол | 21.12.2025, 16:40
Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А якже Довбик 
Ответить
+1
Mark4854590
Досить несподіване рішення, зважаючи на останні результати Фюллькруга. Хоча це лише оренда...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
19.12.2025, 20:47
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 3
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем