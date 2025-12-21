Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ
Никлас Фюллькруг станет игроком итальянского клуба
«Милан» и «Вест Хэм» планируют завершить оформление арендного соглашения по Никласу Фюллькругу уже на следующей неделе, сообщает Фабрицио Романо.
Итальянские СМИ информируют, что 32-летний немецкий нападающий перейдет к «россонери» на правах аренды до конца сезона.
«Милан» будет выплачивать всю зарплату Фюллькруга и будет иметь право выкупа игрока за сумму, близкую к 15 млн евро.
В текущем сезоне Никлас провел 9 матчей за «Вест Хэм», в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Наполи» требует наказания для Аллегри за его поведение в матче полуфинала Суперкубка Италии.
