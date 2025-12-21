Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Германия
Хайденхайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 21 декабря и начнется в 18:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря на Фойт-Арена пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Хайденхайм встретится с Баварией. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Хайденхайм

Команда все свои успехи добыла при Франке Шмидте. Он, завязав как футболист, принял проект на практически любительском уровне, и постепенно поднимал по лестнице дивизионов. Наконец-то дебютировав в Бундеслиге, новичок сразу пробился в еврокубки. Но, толком не проявив себя в Лиге конференций, заодно в чемпионате ограничились только 29 очками - повезло, что такого хватило для того, чтобы закончить на шестнадцатом месте - а потом выиграли плей-аут у Эльферсберг, с решающим голом на 90+ минуте второго поединка.

Впрочем, пока что кажется, что вылет просто перенесли на 2026-й. Сейчас только Майнц показал результат хуже: взято только три победы и одиннадцать очков. С другой стороны, пока что хватает тех, кто слабо провел первый круг, и положение не выглядит безнадежным. В случае победы сейчас будет шанс перепрыгнуть на пятнадцатую позицию.

Бавария

Клуб, конечно, не забыл позорный позапрошлый сезон. В конце концов, не зря потом в Мюнхене появился только Компани - более статусных тренеров в тот момент эта перспектива не заинтересовала. В 2024/2025 Венсан добился главной задачи, в виде завоевание серебряной салатницы. Но при этом его подопечные выиграли только Бундеслигу, вылетев из других турниров.

Сейчас же команда выигрывает львиную часть матчей. Только Арсеналу проиграли, и лишь с Унионом и, в прошлом туре, с Майнцем - против главного разочарования этого чемпионата отыгрались на 2:2 дома за счет очередного гола Кейна, что на 87-й минуте реализовал пенальти.

Статистика личных встреч

Всего было пять очных поединков. И однажды, на этом же поле, Хайденхайм все-таки добился победы - все остальные матчи остались за мюнхенским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают только об одном: насколько солидно победит чемпион. После осечки в прошлом туре тут можно брать фору -2 гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Хайденхайм
21 декабря 2025 -
18:30
Бавария
Фора Баварии (-2) 1.60
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
