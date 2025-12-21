Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пенальти прервал серию: первая победа для Торино через два месяца
21 декабря 2025, 18:02
Пенальти прервал серию: первая победа для Торино через два месяца

Туринская команда минимально обыграла «Сассуоло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Влашич

21 декабря туринский «Торино» оформил победу над клубом «Сассуоло» в 16-м туре итальянской Серии А.

Судьбу поединка на «Мапей Стэдиум» в Реджо-Эмилии решил назначенный пенальти во втором тайме. К точке подошёл Никола Влашич, который пробил вратаря и принес три очка «быкам» – 1:0.

Этот результат стал важным для туринской команды, так как они наконец прервали беспроигрышную серию, длившуюся с октября.

После матча «Сассуоло» занимает 10-е место (21 балл), «Торино» – 12-е (20 очков).

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

«Сассуоло» – «Торино» – 0:1

Гол: Влашич, 66 (пен.)

По теме:
Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ
Фиорентина – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сассуоло Торино чемпионат Италии по футболу Серия A Никола Влашич пенальти
