Пенальти прервал серию: первая победа для Торино через два месяца

21 декабря туринский «Торино» оформил победу над клубом «Сассуоло» в 16-м туре итальянской Серии А.

Судьбу поединка на «Мапей Стэдиум» в Реджо-Эмилии решил назначенный пенальти во втором тайме. К точке подошёл Никола Влашич, который пробил вратаря и принес три очка «быкам» – 1:0.

Этот результат стал важным для туринской команды, так как они наконец прервали беспроигрышную серию, длившуюся с октября.

После матча «Сассуоло» занимает 10-е место (21 балл), «Торино» – 12-е (20 очков).

Серия А. 16-й тур, 21 декабря

«Сассуоло» – «Торино» – 0:1

Гол: Влашич, 66 (пен.)