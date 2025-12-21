Испания21 декабря 2025, 17:44 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:48
ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в игре с Вильярреалом
Бразилец реализовал пенальти на 12-й минуте матча
21 декабря 2025, 17:44 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:48
В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
На 12-й минуте поединка гостей вперед вывел бразилец Рафинья.
Вингер каталонской команды уверенно реализовал пенальти.
