В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

На 12-й минуте поединка гостей вперед вывел бразилец Рафинья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вингер каталонской команды уверенно реализовал пенальти.

ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в игре с Вильярреалом