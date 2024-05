14 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Счет в матче на 51-й минуте открыл звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

На 90+1-й норвежец оформил дубль, поставив жирную точку в поединке. Холанд реализовал пенальти.

❗️ ВИДЕО. Эрлинг приносит титул? Холанд оформил дубль в ворота Тоттенхэма

90+3. IT'S TWO!!!! 🙌@JeremyDoku does brilliantly to win the penalty and @ErlingHaaland thumps it home to double our lead!!



⚪️ 0-2 ⚡️ #ManCity https://t.co/7dz7MEGrWN