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Англия
14 мая 2024, 23:55 | Обновлено 15 мая 2024, 00:33
431
0

ВИДЕО. Эрлинг приносит титул? Холанд оформил дубль в ворота Тоттенхэма

Норвежец реализовал пенальти за Манчестер Сити на 90+1-й минуте

14 мая 2024, 23:55 | Обновлено 15 мая 2024, 00:33
431
0
ВИДЕО. Эрлинг приносит титул? Холанд оформил дубль в ворота Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

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Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Счет в матче на 51-й минуте открыл звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

На 90+1-й норвежец оформил дубль, поставив жирную точку в поединке. Холанд реализовал пенальти.

❗️ ВИДЕО. Эрлинг приносит титул? Холанд оформил дубль в ворота Тоттенхэма

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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