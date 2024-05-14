ВИДЕО. Эрлинг приносит титул? Холанд оформил дубль в ворота Тоттенхэма
Норвежец реализовал пенальти за Манчестер Сити на 90+1-й минуте
14 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
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Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Счет в матче на 51-й минуте открыл звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.
На 90+1-й норвежец оформил дубль, поставив жирную точку в поединке. Холанд реализовал пенальти.
❗️ ВИДЕО. Эрлинг приносит титул? Холанд оформил дубль в ворота Тоттенхэма
90+3. IT'S TWO!!!! 🙌@JeremyDoku does brilliantly to win the penalty and @ErlingHaaland thumps it home to double our lead!!— Manchester City (@ManCity) May 14, 2024
⚪️ 0-2 ⚡️ #ManCity https://t.co/7dz7MEGrWN
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