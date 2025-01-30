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  4. Это была просто стена. 16 лет Бущана в Динамо: главные цифры карьеры
Украина. Первая лига
30 января 2025, 13:15 |
586
3

Это была просто стена. 16 лет Бущана в Динамо: главные цифры карьеры

Украинский голкипер продолжит карьеру в Саудовской Аравии

30 января 2025, 13:15 |
586
3
Это была просто стена. 16 лет Бущана в Динамо: главные цифры карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Георгий Бущан официально покинул киевское «Динамо» и продолжит карьеру в саудовском «Аль-Шабабе».

Начиная с Академии клуба, 30-летний вратарь посвятил всю свою профессиональную карьеру киевскому «Динамо». В составе украинского клуба он стал чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. Участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нынешнем сезоне провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, пропустил 30 голов и сыграл 9 поединков на «ноль». Всего за карьеру в киевском клубе сыграл 177 матчей, в 72 из которых Бущан не пропустил ни одного мяча.

В составе сборной дебютировал 7 октября 2020 года в товарищеском матче против Франции. Всего в составе «сине-желтых» провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.

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Динамо Киев Георгий Бущан Аль-Шабаб статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Tea with milk
Скажите и Б! 
7 октября 2020 счёт был 7:1 в пользу Франции.
От Шахтёра был только Коваленко.
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0
Alexander Киев
27 матчів , пропустив 30 голів   дирява то стіна, у дЄрмового то клюбу
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-2
Ukraine
Скоріше заслуга команди, ніж голкіпера.
Був би в Інгульці чи Чорноморці, ... пропускав би десятками а то і сотнями.
Все залежить куди попадеш.
З точку зору людини - в ДК попав гарно.
Як буде в майбутньому - час покаже.
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-2
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