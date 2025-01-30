Вспомнил Джона Терри. Форвард Астон Виллы оригинально исполнил пенальти

29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов английская «Астон Вилла» встретилась с шотландским «Селтиком». Хозяева одержали непростую победу со счетом 4:2.

На 67-й минуте при счете 3:2 в пользу хозяев, форвард английского клуба Олли Уоткинс получил шанс увеличить отрыв своей команды благодаря пенальти. К сожалению для фанатов и игроков «Астон Виллы», нападающий подскользнулся прямо перед мячом и отправил того намного выше ворот.

В социальных сетях этот удар сражу же сравнили с легендарным пенальти от Джона Терри в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед – в 2008 году «Челси» сыграл вничью с «красными дьяволами», однако уступил в серии пенальти (5:6).

«Астон Вилла» набрала 16 баллов и заняла восьмое место. «Селтик», несмотря на поражение, сумел пробиться в плей-офф – 12 очков и 21-я позиция.