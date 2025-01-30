Олег ШАНДРУК: «Работаем над ошибками»

Ровенский «Верес» сыграл третий контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Олега Шандрука стал клуб «Вардар» (Скопье, Северная Македония).

«Верес» одержал победу со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе команды отличились Степанюк и Воробьяк. Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук остался доволен результатом матча.

«Всегда приятно побеждать. Даже в контрольных матчах. Хотя сейчас мы смотрим именно на содержание игры, а не на результат. Играем на фоне серьезных физических нагрузок. Тренировочные циклы сейчас построены так, что примерно через день после нагрузки на тренировке – играем спарринг. Против «Вардара» все футболисты сыграли по тайму.

В матче с «Вардаром», думаю, мы хорошо сыграли в переходных фазах. К сожалению, не реализовали все свои моменты.

Были хорошие отрезки в этом матче. Были – не совсем. Но это первая победа. Поздравляю команду. А тренерский штаб получил хорошую информацию для работы и анализа.

Работаем над ошибками. У нас еще есть тематические тренировки для сборов. Пытаемся комбинировать домашние заготовки для тренировок с информацией, которую получаем после матчей в Турции.

Уже чувствуется усталость. Но это нормально для сборов. Сейчас работаем в двухразовом режиме. Должны хорошо подготовиться к чемпионату физически и психологически».

Ранее сообщалось, что названа сумма трансфера Яго Сикейры из «Вереса» в «Ригу».