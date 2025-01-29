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Верес
29.01.2025 14:00 – 89 2 : 1
Вардар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 14:31 | Обновлено 29 января 2025, 14:42
193
0

Верес проводит спарринг с Вардаром. Стартовые составы

«Верес» играет третий контрольный матч на сборах в Турции

29 января 2025, 14:31 | Обновлено 29 января 2025, 14:42
193
0
Верес проводит спарринг с Вардаром. Стартовые составы
НК Верес

Ровенский «Верес» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал клуб «Вардар» (Скопье).

«Вардар» является самым титулованным клубом Северной Македонии. Команда 11 раз становилась чемпионом страны и 5 раз выигрывала Кубок Северной Македонии. В нынешнем сезоне «Вардар» не радует своих болельщиков и находится в зоне вылета.

Прошлый матч на сборах «Верес» завершил вничью. Представитель УПЛ сыграл 1:1 с «Гурником» из Забже

Ранее сообщалось, что названа сумма трансфера Яго Сикейры из «Вереса» в «Ригу».

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Верес Ровно Вардар Скопье учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
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