Верес проводит спарринг с Вардаром. Стартовые составы
«Верес» играет третий контрольный матч на сборах в Турции
Ровенский «Верес» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал клуб «Вардар» (Скопье).
«Вардар» является самым титулованным клубом Северной Македонии. Команда 11 раз становилась чемпионом страны и 5 раз выигрывала Кубок Северной Македонии. В нынешнем сезоне «Вардар» не радует своих болельщиков и находится в зоне вылета.
Прошлый матч на сборах «Верес» завершил вничью. Представитель УПЛ сыграл 1:1 с «Гурником» из Забже
Ранее сообщалось, что названа сумма трансфера Яго Сикейры из «Вереса» в «Ригу».
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