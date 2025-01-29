Верес проводит спарринг с Вардаром. Стартовые составы

Ровенский «Верес» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал клуб «Вардар» (Скопье).

«Вардар» является самым титулованным клубом Северной Македонии. Команда 11 раз становилась чемпионом страны и 5 раз выигрывала Кубок Северной Македонии. В нынешнем сезоне «Вардар» не радует своих болельщиков и находится в зоне вылета.

Прошлый матч на сборах «Верес» завершил вничью. Представитель УПЛ сыграл 1:1 с «Гурником» из Забже

Ранее сообщалось, что названа сумма трансфера Яго Сикейры из «Вереса» в «Ригу».