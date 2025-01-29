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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 16:27 |
191
0

Первая победа на сборах. Верес обыграл Вардар

«Верес» провел третий контрольный матч на сборах в Турции

29 января 2025, 16:27 |
191
0
Первая победа на сборах. Верес обыграл Вардар
НК Верес

Ровенский «Верес» сыграл очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал клуб «Вардар» (Скопье, Северная Македония).

«Вардар» является самым титулованным клубом своей страны. Команда 11 раз становилась чемпионом и 5 раз выигрывала Кубок Северной Македонии. В нынешнем сезоне «Вардар» находится в зоне вылета.

«Верес» в компенсированное к первому тайму время открыл счет усилиями Руслана Степанюка. Во второй половине матча Воробьяк удвоил преимущество украинского клуба. «Вардар» ответил голом Роджерса.

Это первая победа «Вереса» на сборах. Первый поединок команда проиграла ГКС Катовице, а матч с «Гурником» завершила вничью.

Товарищеский матч. 29 января. Турция.

«Верес» (Украина) – «Вардар» (Северная Македония) – 2:1

Голы: Степанюк (45+2), Воробьяк (76) - Роджерс (83).

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы стартовые составы Вардар Скопье контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: Instagram
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