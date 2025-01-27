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  4. Рекорд клуба. Названа сумма трансфера Яго Сикейры из Вереса в Ригу
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 13:56 |
909
1

Рекорд клуба. Названа сумма трансфера Яго Сикейры из Вереса в Ригу

Бразилец принес бюджету ровенских «волков» неплохую сумму

27 января 2025, 13:56 |
909
1
Рекорд клуба. Названа сумма трансфера Яго Сикейры из Вереса в Ригу
x.com/RigaFC_Official. Яго Сикейра

Сегодня 24-летний атакующий полузащитник «Вереса» Яго Сикейра официально стал новобранцем «Риги».

Клубы предпочли не разглашать финансовые условия сделки, однако по данным портала Transfermarkt, за Сикейру латвийцы заплатили 350 тысяч евро.

Отныне продажа Сикейры – новый рекорд «Вереса» по исходящим трансферам. До этого самым дорогим футболистом, которого удалось продать «волкам» был Евгений Пасич, за которого ровенчане получили от «Днепра-1» 150 тысяч евро.

Яго Сикейра присоединился к «Вересу» летом 2023 года на правах свободного агента и успел сыграть 46 официальных матчей за ровенскую команду (4 гола, 5 ассистов).

transfermarkt.com

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Яго Сикейра Аугусто Верес Ровно трансферы Рига трансферы УПЛ рекорд
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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Gargantua81
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