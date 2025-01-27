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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 11:36 | Обновлено 27 января 2025, 11:41
352
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продал лидера команды за границу

Яго Сиккейра продолжит карьеру в «Риге»

27 января 2025, 11:36 | Обновлено 27 января 2025, 11:41
352
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продал лидера команды за границу
НК Верес. Яго Сикейра

Ровенский «Верес» официально объявил о продаже бразильского полузащитника Яго Сикейры в латвийскую «Ригу».

В состав «Вереса» Яго Сикейра присоединился летом 2023 года. За полтора сезона в футболке «красно-черных» 24-летний бразилец провел 46 матчей, забил 4 гола и отметился 6 результативными передачами. Полузащитник помог команде сохранить место в Украинской Премьер-лиге по итогам сезона 2023/24 и пробиться в четвертьфинал розыгрыша Кубка Украины в сезоне 2024/25.

Ранее сообщалось, что «Верес» может подписать центрального защитника «Палмейраса» Кайки Навеса.

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Дмитро Вус Источник: ФК Верес
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