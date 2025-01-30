«Лидер, легенда и друг». Реакция Матвиенко на уход Степаненко из Шахтера

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко поблагодарил Тараса Степаненко за время, проведенное в донецком коллективе.

Игрок отметил, что Тарас всегда был настоящим лидером на футбольном поле.

«К сожалению, каждая история рано или поздно заканчивается. Иногда не так, как хотелось бы, но такова наша футбольная жизнь.

Тарас Николаевич, спасибо за все, что ты сделал для «Шахтера» и для меня лично. Твой вклад невозможно переоценить.

Настоящий пример на поле и за его пределами. Лидер, капитан, легенда и друг, никогда не подведет.

Желаю тебе крепкого здоровья и еще больших побед. Твое имя навсегда отчеканено в истории «Шахтера», – написал Матвиенко.

Напомним, что капитан «горняков» решил продолжить свою карьеру в турецком «Эюпспор».