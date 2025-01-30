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Лига Европы
Атлетик Бильбао
30.01.2025 22:00 - : -
Виктория Пльзень
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Лига Европы
30 января 2025, 08:49 |
206
0

Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 30 января в 22:00 по Киеву

30 января 2025, 08:49 |
206
0
Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик Бильбао

В четверг, 30 января, в Лиге Европы состоится матч 8-го тура «Атлетик Бильбао» – «Виктория Пльзень». «Атлетик» для выхода в 1/8 финала устроит и ничья. «Виктория» претендует на место в восьмерке.

Атлетик Бильбао

Испанский клуб мог обеспечить себе место в 1/8 еще в прошлом туре, но проиграл «Бешикташу» (1:4). До этого матча в активе команды было 5 побед и ничья. «Атлетик» занимает третье место, имея в активе 16 очков. Все три домашних матча Лиги Европы команда выиграла, не пропустив ни одного мяча. Перед натиском «Атлетика» не устояли «АЗ Алкмар» (2:0), «Славия» (1:0) и «Эльфсборг» (3:0). В Ла Лиге «Атлетик» допустил осечку. Команда из Бильбао на своем поле не смогла забить «Леганесу» (0:0).

Виктория Пльзень

Клуб из Чехии неплохо проявил себя в Лиге Европы. Команда набрала 12 очков и идет на 11 месте. В предыдущем туре «Виктория» дома обыграла «Андерлехт» (2:0). Что до гостевых поединков, то в них «Виктория» не проигрывала. После ничьих с «Айнтрахтом» (3:3) и ПАОКом (2:2) последовала победа над киевским «Динамо» (2:1). Место в следующем этапе «Виктория» себе обеспечила. А при победе над «Атлетиком» и определенном удачном стечении обстоятельств, может получить и место в первой восьмерке.

Личные встречи

Ранее команды не играли между собой в еврокубках.

«Атлетик» – «Виктория»: ключевая статистика и тренды

«Атлетик» забивал во всех предыдущих матчах Лиги Европы. «Атлетик» в среднем забивает 2 гола за игру, когда играет дома, а «Виктория» забивает в среднем более двух мячей за игру, когда играет на выезде.

Атлетик Бильбао (возможный состав): Агирресабала, Де Маркос, Нуньес, Паредес, Берчиче, Прадос, Галаррета, Гомес, И.Вильямс, Н. Вильямс, Гурусета.

Виктория Пльзень (возможный состав): Едличка, Емелка, Маркович, Две, Гавел, Каду, Черв, Калвах, Шульц, Выдра, Аду.

Прогноз

Хоть «Атлетик» пока и не пропускал дома, «Виктория» любит и умеет забивать на выезде. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 2,08).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
30 января 2025 -
22:00
Виктория Пльзень
Забьют обе команди 2,08 Сделать ставку
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Атлетик Бильбао Виктория Пльзень Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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