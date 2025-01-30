Будет трансфер? Срна объяснил, кто заменит Степаненко в Шахтере
Клуб не будет выходить на трансферный рынок
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, будут ли «горняки» выходить на трансферный рынок после ухода Тараса Степаненко из расположения клуба.
– Из-за того, что клуб вчера покинул Тарас Степаненко, планируем ли мы искать ему замену на трансферном рынке?
– Нет, не планируем. На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и сейчас мы удовлетворены этим выбором, – лаконично сказал Дарио.
Ранее Тарас Степаненко дал последнее интервью как игрок донецкого «Шахтера».
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