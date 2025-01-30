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  4. Будет трансфер? Срна объяснил, кто заменит Степаненко в Шахтере
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 13:37 |
1668
7

Будет трансфер? Срна объяснил, кто заменит Степаненко в Шахтере

Клуб не будет выходить на трансферный рынок

30 января 2025, 13:37 |
1668
7
Будет трансфер? Срна объяснил, кто заменит Степаненко в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, будут ли «горняки» выходить на трансферный рынок после ухода Тараса Степаненко из расположения клуба.

– Из-за того, что клуб вчера покинул Тарас Степаненко, планируем ли мы искать ему замену на трансферном рынке?

– Нет, не планируем. На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и сейчас мы удовлетворены этим выбором, – лаконично сказал Дарио.

Ранее Тарас Степаненко дал последнее интервью как игрок донецкого «Шахтера».

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Дарио Срна Дмитрий Крыськив Егор Назарина Тарас Степаненко Марлон Гомес Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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MaximusOne
Тільки ніхто з них не опорник.
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+2
ТвояМамка
Так в центре реально есть игроки (если только Марлон в итоге не сольется)
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+2
OLDTROLL
А  Івана Калюжного слабо підписати???
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-1
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Серж
Купят какого-нибудь Абелардо в центр. Этот понятно. Украинцев из Шлюхтаря выживают. Эксперимент с украинизацией Шлюхты признан провалом. Дальше будут делать недосборную Африки и Бразилии.
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-1
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