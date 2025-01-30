«Я очень счастлив». Конопля отреагировал на уход Степаненко

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля обратился к легендарному полузащитнику «горняков» Тарасу Степаненко, который официально покинул расположение донецкой команды.

«Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи и выводил вас на игры. Для меня была мечта прикоснуться к тебе и просто подержать за руку.

И через несколько лет мы уже играли с тобой бок о бок. И каждый день ты был для меня примером настоящего профессионала, знающего свое дело, настоящего капитана, который поведет за собой всех. И прежде ты очень хороший человек, который всегда даст совет и поддержит в трудный момент.

Я очень счастлив из-за того, что смог разделить с тобой все эти фантастические моменты», – написал Конопля.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.