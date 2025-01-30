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  4. «Я очень счастлив». Конопля отреагировал на уход Степаненко
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 12:41 |
968
3

«Я очень счастлив». Конопля отреагировал на уход Степаненко

Ефим тепло попрощался с Тарасом

30 января 2025, 12:41 |
968
3
«Я очень счастлив». Конопля отреагировал на уход Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля обратился к легендарному полузащитнику «горняков» Тарасу Степаненко, который официально покинул расположение донецкой команды.

«Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи и выводил вас на игры. Для меня была мечта прикоснуться к тебе и просто подержать за руку.

И через несколько лет мы уже играли с тобой бок о бок. И каждый день ты был для меня примером настоящего профессионала, знающего свое дело, настоящего капитана, который поведет за собой всех. И прежде ты очень хороший человек, который всегда даст совет и поддержит в трудный момент.

Я очень счастлив из-за того, что смог разделить с тобой все эти фантастические моменты», – написал Конопля.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.

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Ефим Конопля Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Я теж буду щасливий, коли в кротовня перетвориться на притулок для бразильських ноунеймів.
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+1
DonetskCity_Love_Rybakinu
Дуже зворушливо...❤️❤️❤️🥹
⚒️🧡🖤
Успіхів Тарасові у подальшому. Всією Шахтарською сім'єю дякуємо за все! За всі роки, що віддав для прославлення нашого великого клубу!
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0
Ukraine
Приємно читати, гарні емоції.
Таких би більше в нашому житі прикладів....
Дякуємо за все.
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0
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