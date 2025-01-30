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30 января 2025, 12:23 | Обновлено 30 января 2025, 12:59
926
0

ФОТО. Вот почему футболист Челси вернулся к своей жене. Необычная причина

Одно странное решение за другим...

30 января 2025, 12:23 | Обновлено 30 января 2025, 12:59
926
0
ФОТО. Вот почему футболист Челси вернулся к своей жене. Необычная причина
Instagram. Энцо Фернандес и Валентина Сервантес

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес вернулся к своей жене Валентине Сервантес после публичного расставания.

По информации журналиста Даниэля Фава, Энцо приревновал свою жену к нескольким игрокам сборной Аргентины.

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В расположении «небесно-голубых» появились слухи, согласно которым некоторым игрокам сборной нравилась Валентина и они б хотели попробовать построить с ней отношения, если Фернандес решил её бросить.

Это не понравилось футболисту «Челси», который решил восстановить отношения с женой и матерью его дочери.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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